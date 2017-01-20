Приморские коммунисты выйдут на митинг

Приморские коммунисты почтут память революционера, советского политического и государственного деятеля, одного из главных организаторов и руководителей Октябрьской революции 1917 года Владимира Ильича Ленина. Завтра, в день годовщины его смерти, во Владивостоке и других районах региона пройдут митинги, сообщает РИА «Восток-Медиа».

В субботу, 21 января, исполнится 93 года с момента смерти Владимира Ильича. По традиции по всей стране в этот день проходят митинги в память о вожде мирового пролетариата. Никогда не остаются в стороне и приморские сторонники Ленина.

Как подтвердил корреспонденту РИА «Восток-Медиа» первый секретарь комитета приморского краевого отделения КПРФ, депутат Законодательного собрания Анатолий Долгачёв, он и его соратники готовятся к очередным мероприятиям: «Митинги пройдут во всех городах и районах, где есть памятники Ленину. Местные отделения КПРФ организуют возложение цветов и венков. Завтра во Владивостоке в 14:00 у привокзальной площади, где находится главный памятник Ленину, будут тоже возложены цветы и состоится митинг. Участники, как и всегда, скажут пару слов в память о вожде», - добавил он.

Традиционно в подобных мероприятиях примут участие комсомольцы, представители приморской организации в защиту Ленина, женский союз, союз советских офицеров и коммунисты, конечно.