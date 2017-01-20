В этом году бюджет Приморья выделит 30 миллионов на пожарную технику

Этой суммы в 2016 году хватило на покупку трёх машин, защитной одежды и воздуходувок

Объём средств, выделенных краевым бюджетом в 2017-м на приобретение пожарной техники, в Приморье сохранится на уровне прошлого года. Как и годом ранее, на это направят более 30 миллионов рублей.

Краевые деньги пойдут на закупку пожарных автомашин и специального оборудования – ранцевых воздуходувок, дыхательных аппаратов, защитной одежды. Предметно этот вопрос обсудили участники общественного экспертного совета по повышению уровня безопасности жизни в Приморском крае.

Как сообщили в краевом департаменте гражданской защиты, современная техника по своим тактико-техническим данным имеет ряд преимуществ по сравнению с другими моделями более раннего года выпуска. Новые машины к месту пожара доставляют большее количество огнетушащих веществ, что позволяет тушить пожары более продолжительное время. Кроме этого, автомобили оснащены аварийно-спасательным инструментом и оборудованием, что позволяет использовать их при ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий.

Пожарная техника и оборудование приобретены в рамках краевой госпрограммы «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах Приморского края на 2013-2020 годы».

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