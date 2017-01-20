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Непригодными для жизни после тайфуна в Приморье признаны 498 домов

Непригодными для жизни после тайфуна в Приморье признаны 498 домов
С приходом зимних морозов комиссии добавили в список ещё 66 построек
только что
Общество | Приморский край
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Фото: primorsky.ru

В Приморье увеличился список жилых домов, которые после августовского тайфуна «Лайонрок» признаны непригодными для проживания и не подлежащими восстановлению. Межведомственные комиссии добавили к прежнему перечню ещё 66 домов, которые не выдержали испытания минусовыми температурами. .

Как рассказала директор департамента труда и соцразвития края Лилия Лаврентьева, список разрушенных домов пополнился 19 домами посёлка Светлая, 25-ю из села Мельничное, 16-ю из Вострецово. Туда же попали три дома в Лесозаводске, два в Лазо и один в Дальнегорске. По 32 объектам уже составлены соответствующие акты. Таким образом, общее количество домов, признанных непригодными после тайфуна «Лайонрок» в Приморье, увеличилось до 498. И это не окончательная цифра – сотрудники департамента предполагают, что к концу зимы непригодных домов может стать еще больше.

Ранее РИА «Восток-Медиа» рассказывало, что жильцы домов, признанных непригодными после стихийного бедствия, имеют право на сертификаты для покупки нового жилья. На местах процесс оформления положенных выплат иногда вызывает конфликты. В случае спорных вопросов с оформлением документов обязательной инстанцией для граждан становится суд.

Тайфун «Лайонрок», обрушившийся на Приморье в конце августа-начале сентября 2016 года, стал самым мощным стихийным бедствием за всю историю метеонаблюдений в крае. Режим ЧС федерального уровня был объявлен в 27 из 34 муниципалитетов и держался месяц, регионального – почти четыре месяца. В Приморье было подтоплено 170 населенных пунктов, более 15 тысяч домовладений, более 21 тысячи земельных участков и почти 30 тысяч сельскохозяйственных земель. Полностью отключались от электроснабжения 56 населенных пунктов, отсутствовала связь с 51 населенным пунктом. В результате тайфуна в крае разрушено 549 километров дорог и 189 водопропускных труб. В общей сложности от стихийного бедствия пострадали 52 тысячи человек.

 
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