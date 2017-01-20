Амурского тигра заметили в Приморье недалеко от "Штыковских прудов"

Тигра, перепугавшего жителей приморского посёлка Артёмовского, видели в селе Многоудобном Штыковского поселения. Как сообщают местные жители, для этих мест появление полосатых хищников – не редкость, сообщает РИА «Восток-Медиа».

В минувший четверг к селу Многоудобному Шкотовского района Приморья вышел амурский тигр. Об этом сообщил один из местных жителей, снявший полосатого хищника на видео. Ролик опубликовало сообщество dps_artem в социальной сети Instagram.

По словам автора видео, «царь тайги» объявился возле Многоудобного примерно в 15:30. Очевидно, это тот самый хищник, чьи следы обнаружили возле посёлка Артёмовского 16 января. Тогда работники Шкотовского лесного хозяйства сообщили о следах тигра, которые они обнаружили в лесном массиве «Кошкина падь». Позже полосатого хищника видели в районе дамбы на Артёмовском водохранилище. По всей видимости, тигр решил на некоторое время обосноваться в этом районе – Многоудобное находится совсем недалеко от этого места. Впрочем, для местных жителей подобные случаи - не редкость. Как написал один из приморцев в комментарии к видео, тигров в Шкотовском районе видят постоянно, и местные жители не удивляются таким новостям. Недалеко от Многоудобного находятся популярный арт-парк «Штыковские пруды», базы зимнего отдыха.

Подобные происшествия в последнее время всё чаще происходят в Приморском крае. РИА «Восток-Медиа» ранее сообщало о том, что под Новый год в село Тихоречное Анучинского района забредал амурский тигр. Его следы обнаружили возле местной школы. Но, наверное, самым известным случаем стал визит огромной кошки во Владивосток. Через несколько дней специалисты отловили зверя в районе Шаморы и отвезли в реабилитационный центр «Тигр». Там ему дали имя Владик.