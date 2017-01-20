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Зиц-председатель из Находки пойдёт под суд

Зиц-председатель из Находки пойдёт под суд
Мужчина одолжил свой паспорт знакомому, а тот зарегистрировал фиктивную фирму
полчаса назад
Общество | Приморский край
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Фото: dagpravda.ru

В Находке возбуждено уголовное дело по факту незаконного создания компании через подставное лицо.  Как рассказала журналисту РИА «Восток-Медиа» главный государственный таможенный инспектор по связям с общественностью Находкинской таможни Наталья Сабадаш, таможенники установили, что два года назад  один из жителей Находки  за денежное вознаграждение представил копию своего паспорта знакомому. Тот, незаконно используя документ, зарегистрировал фиктивную компанию. Лжеруководитель  фирмы–«однодневки»  вовсе не имел намерений торговать с иностранцами в реальности. Компания была создана в целях сокращения налогообложения.

По факту незаконного  использования документов для образования  юридического лица было возбуждено уголовное дело, во время расследования которого мужчина, на чьё имя была оформлена фирма, дал признательные показания.  Закон предусматривает штраф за  подобные нарушения -  от 100 тысяч до 300 тысяч рублей. Зиц-председателя также могут привлечь к обязательным или исправительным работам на срок до двух лет.

 
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