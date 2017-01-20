Следком подвёл итог праздников в Приморье: 15 насильственных смертей

Сегодня пятница, 20 января 2017 года, 11:18
Житель Приморья вместо тараканов отравил своего ребёнка
Житель Приморья вместо тараканов отравил своего ребёнка
В пятницу в Хабаровске немного похолодало
В пятницу в Хабаровске немного похолодало
Дальневосточное дерби: "Амур" всухую уступил "Адмиралу" в Хабаровске
Дальневосточное дерби: "Амур" всухую уступил "Адмиралу" в Хабаровске
СКР завершил расследование дела хабаровских "живодёрок"
СКР завершил расследование дела хабаровских "живодёрок"
Девиз Крещения во Владивостоке: "Все в святую воду, грешники!"
Девиз Крещения во Владивостоке: "Все в святую воду, грешники!"
Регионы:


Популярное
вчера, 13:09
Во Владивостоке начали сносить скандальную стройку на Бестужева
вчера, 11:20
В Хабаровске тёплую купель за деньги к Крещению "сообразил" отель
вчера, 16:26
Власти Владивостока решились объявить о повышении стоимости проезда
вчера, 21:08
Девиз Крещения во Владивостоке: "Все в святую воду, грешники!"
вчера, 18:15
Мэрия Хабаровска заставит горожан полюбить автобусы
вчера, 15:14
В Приморье под лёд провалилась пожарная машина
вчера, 13:35
Хабаровчане наказали автохама из Москвы за неправильную парковку
вчера, 12:00
В Находке таможенники задержали партию звуковых сигналов для иномарок
вчера, 11:28
В Приморье произошёл крупный разлив мазута
вчера, 13:05
Проезд в хабаровских автобусах подорожает уже весной

Обсуждаемое
вчера, 13:05
13

В Приморье стали меньше отказывать желающим получить гектар
вчера, 16:26
10

Власти Владивостока решились объявить о повышении стоимости проезда
вчера, 13:09
8

Во Владивостоке начали сносить скандальную стройку на Бестужева
вчера, 21:08
7

Девиз Крещения во Владивостоке: "Все в святую воду, грешники!"
вчера, 13:05
7

Проезд в хабаровских автобусах подорожает уже весной
вчера, 18:15
4

Мэрия Хабаровска заставит горожан полюбить автобусы
вчера, 11:50
3

В артёмовской школе наладят отопительную систему
вчера, 14:49
3

Приморцы продолжают попадаться в ловушки фоторадаров
вчера, 16:20
3

Хабаровским перевозчикам посоветовали быть ближе к пассажирам
вчера, 17:23
2

Владивостокский автобусник, напавший на телеоператора, получил выговор
Народный топ новостей

Гость
Александр Рушкин: сфера ЖКХ на объектах Минобороны будет под контролем 17.01.2017
Александр Рушкин: сфера ЖКХ на объектах Минобороны будет под контролем
Пётр Решетников: минувший год выдался напряжённым 15.01.2017
Пётр Решетников: минувший год выдался напряжённым


Актуально
В Приморье прибыла первая партия консервов с рыбокомбината "Островной" 16.01.2017
В Приморье прибыла первая партия консервов с рыбокомбината "Островной"
Азиатско-Тихоокеанский банк подтверждает потенциал Дальнего Востока 28.12.2016
Азиатско-Тихоокеанский банк подтверждает потенциал Дальнего Востока
"Позиция Пушкарёва": что будет после победы в арбитражных судах 16.12.2016
"Позиция Пушкарёва": что будет после победы в арбитражных судах

Опрос

Год экологии – 2017: что можно сделать в Приморье?


Вы можете выбрать несколько вариантов ответа

Всего проголосовало: 437



Система Orphus

Следком подвёл итог праздников в Приморье: 15 насильственных смертей

Следком подвёл итог праздников в Приморье: 15 насильственных смертей
Уровень "рождественской" преступности остаётся высоким
16 минут назад
Закон | Приморский край
Версия для печати
Понравилось: 0

Фото: pixabay.com

Следственный комитет России на этой неделе отметил 10-летний юбилей с момента образования. В Приморье год от года сотрудникам следственного управления СК приходится расследовать тяжкие последствия «хмельных каникул». В нынешнем году СК России по Приморскому краю, по окончании всех народных празднеств, с удовлетворением отмечает заметное снижение числа подобных преступлений, однако их уровень всё равно остается высоким, сообщает РИА «Восток-Медиа».

«Затяжные выходные в Российской Федерации обычно сопровождаются не только массовым похмельем населения, но и всплесками бытовой преступности на почве ссор при совместном распитии алкоголя в праздничные дни. При этом широкого общественного резонанса такие преступления не вызывают, о трагедиях обычно осведомлены лишь родные и близкие их участников, иногда — соседи, и конечно, полицейские и следователи СК России», — комментирует ситуацию эксперт по криминалу, известный приморский журналист Виктор Булавинцев.

Только в один день 1 января 2017-го силовики зафиксировали четыре убийства.

В квартире дома по улице Анны Щетининой в краевом центре был обнаружен труп мужчины 1981 года рождения с ножевым ранением в грудь. Как выяснилось, в квартире встречали Новый год женщина с ребёнком и двое мужчин — гостей. Однако после полуночи к ним в гости наведалась мать хозяйки дома, пенсионерка, находившаяся в нетрезвом состоянии, которой категорически не понравились гости её дочери. Не понравились настолько, что она взяла кухонный нож и нанесла им удар в грудь одному из спящих мужчин. После чего уехала обратно к месту своего проживания в Надеждинский район. На следующий день её задержали представители правоохранительных органов и поместили под стражу по обвинению в убийстве по статье 105 УК РФ.  

В тот же первый новогодний день в доме по улице Светлой обнаружили тело мужчины 1977 года рождения. Подозрение пало на знакомую убитого, молодую женщину 1987 года рождения, и подозрение подтвердилось. Как выяснили следователи СКР по Приморскому краю, и в этом случае произошла ссора за праздничным столом, причин которой обвиняемая не смогла даже вспомнить и толком объяснить. Речь идёт о смертельном ударе ножом. Эта женщина также находится под арестом в СИЗО.

В селе Николаевка Партизанского района Приморья застольная ссора между двумя мужчинами также привела к летальному исходу: один из них ударил оппонента ножом в спину, причинив смертельное ранение.

Также 1 января в ходе празднования поссорились рабочие-строители в строящемся доме на улице Байдукова. И один из них избил другого деревянным бруском так, что мужчина 1974 года рождения скончался, а напавший на него коллега 1969 года в данный момент арестован по обвинению в причинении тяжкого вреда здоровью, по неосторожности повлекшего смерть (часть 4 статьи 111 УК РФ).


 

Дальнейшие празднования в течение каникул также не обошлись без человеческих жертв: 3 января в селе Заречном под Уссурийском у дома по улице Лесной было обнаружено тело мужчины 1976 года рождения с огнестрельным ранением в голову. Следователи краевого СКР совместно с полицией оперативно установили подозреваемого односельчанина: дом, где произошла трагедия, относился к весьма гостеприимным, где всегда находилось что выпить. Но в данном случае совместная пьянка привела к ссоре: мужчина 1968 года рождения, ранее судимый за наркотики, счёл себя всерьёз оскорблённым и отправился домой за ружьём 16 калибра. Вернулся вооруженным, выстрелил в своего обидчика, но промазал и застрелил собственную собаку. После чего разгневался ещё сильнее и прострелил голову потерпевшему. На месте происшествия в числе улик оказались патроны к ружью и 3 бутылки водки, оставшиеся недопитыми, так как обвиняемого успели препроводить под стражу.

В тот же день, 3 января, в Партизанске на улице Читинской молодая женщина нанесла удар ножом в область груди своему мужу, который от полученных повреждений умер. Свои действия обвиняемая мотивировала постоянными побоями супруга, ответив на рукоприкладство ножевым ударом.

Днём позже в Чугуевском районе жертвой бывшей сожительницы стал мужчина 1964 года рождения. Как выяснило следствие, обвиняемая по старой памяти заглянула к нему в гости, однако в ходе совместного распития спиртного вспомнила какие-то старые обиды и до смерти избила хозяина дома подручными средствами: деревянным бруском, топором и кочергой. В результате 50-летняя женщина задержана и обвиняется по части 4 статьи 111 УК РФ.  

Ещё три конфликта со смертельным исходом пришлись на 6 января. В частности, во Владивостоке в доме по улице Сафонова произошёл конфликт поколений: женщина со своим сожителем отмечала день рождения, распивая спиртное. Её сын, парень 21 года, стал обвинять мать в пьянстве и поднял на неё руку. За женщину вступился её сожитель, но молодой пасынок сбил его с ног и продолжал «мужской разговор» с матерью. Тогда отчим вооружился ножом и нанес парню ранения, не совместимые с жизнью. 

В целом же, как накануне подсчитали в Следственном управлении СКР по Приморскому краю, новогодне-рождественские каникулы-2017 принесли 8 убийств (в прошлом году их было 15) и 7 случаев причинения тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть (в прошлом году — 5). В списке печальной статистики также один случай изнасилования и ещё один — причинения насильственных действий сексуального характера (в прошлом году такого рода преступлений зафиксировано три). Также был найден мёртвым житель Владивостока, пропавший накануне праздников — без следов насильственной смерти, очевидно, просто умерший от переохлаждения. И хотя снижение общего числа преступлений налицо, но оптимизма оно пока не внушает, полагают эксперты и силовики.

 
Добавляйте в свои контакты редакционный номер WhatsApp "Восток-Медиа"!
Мы ждем ваших комментариев, реплик и новостей.
Если вы хотите, чтобы о каком-то событии или происшествии узнали все, напишите нам.
+7 902 554 54 54
 

Комментарии
  • Одессей  (6 минут назад)

    Кому то же надо в говно упасть?!



Ваше сообщение:
Введите код с картинки:   
Внимание!
Согласно статье 4 закона «О средствах массовой информации» в комментариях не допускается «разглашения сведений, составляющих государственную или иную специально охраняемую законом тайну, для распространения материалов, содержащих публичные призывы к осуществлению террористической деятельности или публично оправдывающих терроризм, других экстремистских материалов, а также материалов, пропагандирующих порнографию, культ насилия и жестокости». Также удаляются комментарии, содержащие ненормативную лексику и оскорбления.


Lentainform

Новости по теме

© 2001–2017 ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ
Региональное информационное агентство "Восток-Медиа"
Редакция в Приморском крае: 690091, г. Владивосток, ул. Тигровая, 30, 10 этаж. Тел.: +7 (423) 260-61-97, e-mail: agency@vostokmedia.com
Редакция в Хабаровском крае: 680063, г. Хабаровск, ул. П. Комарова, 3а, офис 403. Тел.: +7 (4212) 45-30-53, e-mail: habnews@vostokmedia.com
Рекламный отдел: +7 (423) 260-61-99, e-mail: info@vostokmedia.com, reklama@vostokmedia.com

Свидетельства о регистрации средств массовой информации:
ИА «Восток-Медиа» - ИА № ФС77-52802 от 08.02.2013 г., выдано Роскомнадзором.
Сетевое издание «Восток-Медиа» - Эл № ФС77-61690 от 01.05.2015 г., выдано Роскомнадзором.

Рейтинг@Mail.ru