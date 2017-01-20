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Во Владивостоке за неубранный снег выписано штрафов на 66,5 тысяч

Во Владивостоке за неубранный снег выписано штрафов на 66,5 тысяч
Предпринимателей и управляющие компании это не пугает
только что
Общество | Приморский край
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Фото: РИА "Восток-Медиа"

Управляющим компаниям Владивостока придётся заплатить штраф за неубранный снег около домов. Всего комиссия наложила штрафов на 66,5 тысяч рублей, сообщает РИА «Восток-Медиа».

По информации пресс-службы администрации города, накануне состоялось очередное заседание административной комиссии Ленинского района. Члены комиссии рассмотрели 29 протоколов об административных правонарушениях, при этом 18 из них связаны с несвоевременной уборкой снега на прилегающих территориях.

Шесть протоколов пришлись на заместителя генерального директора по санитарии ООО «Управляющая компания 71 микрорайона». Он не проследил за тем, чтобы во дворах по адресам Адмирала Юмашева, 8, 20б, 26, а также на Спортивной 3, 4 и 7 рабочие вовремя убрали снег. Теперь должностному лицу предстоит заплатить шесть штрафов по 5 тысяч рублей каждый.

За такие же нарушения придётся заплатить владельцу фитнес-клуба «Багира». Он не принял никаких мер и не очистил территорию от снега, за что заплатит 5 тысяч рублей.

Всего в ходе заседания комиссии её члены наложили штрафов на общую сумму 66,5 тысяч рублей.

 
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