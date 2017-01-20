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Сегодня дороги Владивостока были полупустыми

Сегодня дороги Владивостока были полупустыми
На некоторых магистралях плотность движения составила 0 баллов
полчаса назад
Транспорт | Приморский край
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Фото: РИА "Восток-Медиа"

Этим утром во Владивостоке практически не зафиксировано проблем с движением. Общегородская загруженность составила всего 3 балла, сообщает РИА «Восток-Медиа».

Самая мощная пробка собралась на Светланской в сторону центра. Этот затор оказался весьма коротким – он растянулся от Луговой площади до остановки «Гайдамак» и продержался менее полутора часов.

Довольно плотное 5-балльное движение зафиксировано на Народном и Океанском проспектах в сторону издательства «Дальпресс». На «пятёрку» был загружен и проспект Красного Знамени в этом направлении. Впрочем, такой трафик является обычным для этих дорог и выглядит плотным только по сравнению с загруженностью других магистралей в городе.

Относительно плотный трафик зафиксирован сегодня ещё на двух улицах. Первая из них – проспект 100-летия Владивостока в сторону центра города. А вот в обратном направлении магистраль была практически пустой – плотность движения составила там всего 1 балл. Прилично загружена оказалась и улица Суханова – там наблюдалось замедленное движение от кольцевой развязки у фуникулёра до Семёновской улицы.

На остальных городских дорогах проблем с движением не было. По информации сервиса «Яндекс.Пробки», на некоторых магистралях плотность автомобильного потока равнялась нулю. Сегодняшняя загруженность стала самой слабой во Владивостоке за всю неделю.

 
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