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Четыре владивостокских долгостроя должны сдать в этом году

Четыре владивостокских долгостроя должны сдать в этом году
Ужесточение законодательства в сфере долевого строительства не допустит появления новых проблемных строек
час назад
Общество | Приморский край
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Фото: primorsky.ru

В этом году в столице  Приморья должно завершиться строительство четырёх проблемных объектов – это жилые многоквартирные дома на улицах Махалина, Славянской, Кипарисовой и проспекте Красного Знамени. В судьбе каждого долгостроя, начавшегося в нулевые годы, приняла участие администрация Приморского края.

Как рассказал руководитель инспекции регионального надзора и контроля в области долевого строительства Михаил Заиченко, дом на Махалина, 11а во Владивостоке уже получил разрешение на ввод в эксплуатацию. С начала 2000-х годов он сменил нескольких застройщиков, а в итоге дольщики получили недострой с неоформленной землёй. Ситуация стала налаживаться, когда в 2012 году достройку дома взял под личный контроль губернатор. Сегодня дольщики уже обустраивают квартиры.

Поздравляя новосёлов, руководитель краевой инспекции Госстройнадзора Михаил Заиченко подчеркнул, что универсального механизма по достройке проблемных объектов нет, только индивидуальные, по каждому долгострою разработана дорожная карта. За последние пять лет в Приморье сданы в эксплуатацию 17 долгостроев. В свои квартиры заселились более 1200 обманутых дольщиков.

Также в нынешнем году запланирована сдача дома на улице Кипарисовой – там осталось решить небольшие вопросы с сетевыми организациями. Третий долгострой - Славянская, 17, где в этом году планируется ввести в эксплуатацию блок-секцию № 7. Кроме того, подходит к завершению строительство дома № 158 на проспекте Красного Знамени. Там при участии краевой власти в 2016 году сменился застройщик, и в четвёртом квартале этого года дом должны сдать в эксплуатацию.

Руководитель надзорного ведомства отметил, что ужесточение законодательства в сфере долевого строительства минимизирует риск возникновения новых долгостроев.

«Теперь каждый застройщик, который намерен участвовать в долевом строительстве, должен иметь банковскую гарантию и отчислять средства в компенсационный фонд, который в случае чего выплатит средства дольщикам. Второе важное нововведение для всех застройщиков, особенно для нерадивых, – это уголовная ответственность. В Приморье некоторые застройщики уже находятся под следствием. Ужесточилась и позиция инспекции в части контроля, мы делаем всё, чтобы в такую ужасную ситуацию больше не попал ни один житель края», – подчеркнул глава инспекции.

 
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Комментарии
  • Одессей  (полчаса назад)

    Не повезло уродам - денег нет и не будет! Но вы там держитесь?! Привет от Медведева. . . А от меня, полпред Трутнев сделал все, чтобы вас там всех в Тихий океан смыло?!



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