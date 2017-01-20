В аэропорту Владивостока задерживаются московские рейсы

При этом все вылеты проходят по расписанию

В аэропорту Владивостока сегодня изменилось расписание нескольких авиарейсов. В частности, задерживаются два самолёта из российской столицы, сообщает РИА «Восток-Медиа».

По информации на онлайн-табло международного аэропорта Владивостока, Boeing 777 окажется в Приморье на 20 минут позже. Объединённые рейсы SU-6481 и FV-6481 из Внуково приземлятся не в 10:30, а в 10:50.

Ещё один лайнер из Москвы также немного задержится. Пассажиры рейса SU-1702 окажутся в столице Приморья не в 12:20, как планировалось изначально, а в 12:40.

Все остальные рейсы на момент публикации материала выполняются по расписанию.

В последнее время задержки московских рейсов происходят регулярно. Нередко это вызвано неблагоприятными погодными условиями в российской столице. Так, например, из-за аномального похолодания в Москве задержки доходили до пяти часов.