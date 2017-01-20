Неделя в Приморье завершится похолоданием

В Приморье продолжается похолодание – в регионе усилился ветер и окрепли морозы. Предстоящий уикенд также не порадует жителей края тёплой погодой, сообщает РИА «Восток-Медиа».

На юге дальневосточного региона над Жёлтым морем сформировался новый циклон. Сегодня он начнёт углубляться и перемещаться над югом Японского моря. Существенного влияния на погоду природное явление не окажет, однако в прибрежной зоне усилится ветер.

В крае местами сохранится небольшой снег при умеренном северном ветре. В течение дня столбик термометра остановится на отметках от -9 до -14 градусов, в прибрежных районах – от -2 до -8 градусов.

В краевом центре сохранится переменная облачность. Сильный северный и северо-западный ветер немного ослабнет к вечеру. Температура воздуха составит -9… -11 градусов.

Выходные в Приморье будут холодными и также ветреными. Период тёплой погоды, которым отметился январь в середине месяца, окончательно закончится. Ветер усилится до 13-19 метров в секунду. Температурный фон будет меняться от -1 до -17 градусов в разных районах. Такая же синоптическая ситуация сохранится в понедельник, 23 января. После этого мороз не ослабнет, однако сильный ветер немного стихнет.