Главный приз фестиваля в Приморье вручили "настоящим мужчинам"

Во Владивостоке завершился 25-й Дальневосточный конкурс вокалистов «Голоса Приморья», который продолжался три дня. Обладатель Гран-при уже принимает поздравления в соцсетях, сообщает корреспондент РИА «Восток-Медиа».

















Сегодня, 19 марта, краевая филармония принимала участников, жюри и зрителей юбилейного фестиваля «Голоса Приморья – 2017». Ведущий мероприятия Михаил Бровкин отметил, что «Владивосток 25 лет открывает новые яркие имена талантливых вокалистов со всего Дальнего Востока» и пригласил на сцену директора краевого департамента культуры Сергея Матлина.





«Я сделал для себя открытие – не первый год имею отношение к этому конкурсу, но впервые стою на этой сцене. Хочу сказать огромное спасибо всем тем, кто когда-то создавал и поддерживал конкурс, развивал и сделал таким, каким он является сейчас. Спасибо всем конкурсантам и их родителям, которые волнуются за своих детей. Они потом вырастут и станут такими же людьми, как те, кого сейчас показывали на экране – кто уже получил всероссийскую известность», - пожелал Сергей Матлин нынешним конкурсантам.

Среди них оказался и Фёдор Хвастов из Дальнегорска, прославившийся благодаря недавнему участию в телепроекте «Голос. Дети». Сейчас он стал лауреатом первой степени на приморском конкурсе.





Большего успеха добились участники постарше. «Сейчас на эту сцену выйдут настоящие мужчины. Они к нам приезжают не очень давно, но успели влюбить в себя всех членов жюри и зрителей. Каждый год ребята нас пытаются удивить, и у них это получается. А ещё мне очень нравится их представлять – вокальный ансамбль 60-ой отдельной Краснознамённой мотострелковой бригады!», - произнёс громким строевым голосом ведущий мероприятия.

Далее ансамбль «настоящих мужчин» из Черниговского района исполнил а капелла русскую народную песню «Ой, ты, степь широкая» - да так, что женщины в зале, не дождавшись окончания, начали кричать «Браво!». Жюри тоже оценило это выступление по максимуму – именно военные получили Гран-при юбилейного конкурса «Голоса Приморья».

Фотографии с церемонии награждения победители уже опубликовали на своей странице в vk.com, где теперь получают «лайки» и многочисленные поздравления с заслуженной победой. В том числе парни сфотографировались с Фёдором Хвастовым и с девушками из посёлка Ярославский Хорольского района - трио «Мы вместе».













Зрителям запомнилось также девчачье трио «Подснежник» из посёлка Кавалерово, солист ансамбля-победителя Иван Хмара, Настя Ерукаева из Владивостока, народный хор «Покров» из ДВФУ и вокальный коллектив «Престиж» из ВГУЭС, Анастасия Корниенко из Хабаровска, вокальные ансамбли «Премьера» из Черниговки и «Калина» из Арсеньева, «Приморочка» из Находки – аплодировали абсолютно всем. При этом некоторые гости мероприятия посетовали, что не расслышали всех имён понравившихся участников и попросили организаторов в следующий раз предусмотреть этот момент: возможно, показывать на экране во время выступления.













































На сцену краевой филармонии сегодня также выходили спеть члены жюри фестиваля и обладатели Гран-при прошлых лет – Александр Пстыга, Анна Бохан, Алексей Виноградов.

По словам председателя жюри Виталия Гуртового, фестиваль впервые собрал больше 200 участников из Приморского края, Хабаровского и Сахалинской области. В завершение юбилейного конкурса Гуртовой - капитан второго ранга, худрук ансамбля песни и пляски Тихоокеанского флота - пожелал «Голосам Приморья» дальнейшего счастливого плавания и «7 футов под килем!».

























































