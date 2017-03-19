Половина приморцев платит налоги, не выходя из дома

Сегодня воскресенье, 19 марта 2017 года, 17:39
Хабаровский экстремал покорил высоту в шесть тысяч метров в Гималаях
Хабаровский экстремал покорил высоту в шесть тысяч метров в Гималаях
В Приморье и на Сахалине жвачку Five объявили вне закона
В Приморье и на Сахалине жвачку Five объявили вне закона
В Приморье скорбят о смерти заслуженного тренера России Сергея Гимаева
В Приморье скорбят о смерти заслуженного тренера России Сергея Гимаева
Кира Голод и другие борются за Гран-при приморского фестиваля
Кира Голод и другие борются за Гран-при приморского фестиваля
Хабаровчане в третий раз массово порадовались итогам "Крымской весны"
Хабаровчане в третий раз массово порадовались итогам "Крымской весны"
Регионы:


Популярное
вчера, 20:10
Приморьем всерьёз заинтересовались бизнесмены из Санкт-Петербурга
вчера, 19:10
На митинг в честь годовщины "Крымской весны" пришли 17 тысяч приморцев
сегодня, 10:26
Житель Кокшаровки неудачно угнал автомобиль у односельчанина
вчера, 18:20
Порт Ванино в Хабаровском крае расширят для постройки нового терминала
вчера, 23:33
Кира Голод и другие борются за Гран-при приморского фестиваля
сегодня, 11:25
Во Владивостоке празднуют День подводника
сегодня, 10:02
Сегодня жюри назовёт победителей конкурса "Голоса Приморья"
сегодня, 10:58
В Комсомольске-на-Амуре жители крадут деньги с карт своих друзей
сегодня, 13:53
В Приморье скорбят о смерти заслуженного тренера России Сергея Гимаева
сегодня, 15:24
Елена Новицкая: в ЖКХ Владивостока внедряются новые технологии

Обсуждаемое
вчера, 19:10
15

На митинг в честь годовщины "Крымской весны" пришли 17 тысяч приморцев
вчера, 20:10
4

Приморьем всерьёз заинтересовались бизнесмены из Санкт-Петербурга
сегодня, 15:24
3

Елена Новицкая: в ЖКХ Владивостока внедряются новые технологии
сегодня, 11:25
2

Во Владивостоке празднуют День подводника
вчера, 18:20
1

Порт Ванино в Хабаровском крае расширят для постройки нового терминала
сегодня, 15:54
1

В Приморье и на Сахалине жвачку Five объявили вне закона
час назад
Хабаровский экстремал покорил высоту в шесть тысяч метров в Гималаях
вчера, 23:33
Кира Голод и другие борются за Гран-при приморского фестиваля
сегодня, 10:02
Сегодня жюри назовёт победителей конкурса "Голоса Приморья"
сегодня, 10:26
Житель Кокшаровки неудачно угнал автомобиль у односельчанина
Народный топ новостей

Гость
Сергей Катырин: мы можем дать бизнесу 800 миллиардов на развитие 06.03.2017
Сергей Катырин: мы можем дать бизнесу 800 миллиардов на развитие
Андрей Мартемьянов: наш девиз — "Если не мы, то кто?" 28.02.2017
Андрей Мартемьянов: наш девиз — "Если не мы, то кто?"

Актуально
Игорь Пушкарёв: нам с братом скрывать нечего 15.03.2017
Игорь Пушкарёв: нам с братом скрывать нечего
Жители Приморья и Хабаровского края не совсем погрязли в кредитах 15.03.2017
Жители Приморья и Хабаровского края не совсем погрязли в кредитах
Политолог Минченко научит региональные элиты оставаться в обойме 14.03.2017
Политолог Минченко научит региональные элиты оставаться в обойме


Опрос

Какими госуслугами вы чаще всего пользуетесь через Интернет?


Вы можете выбрать несколько вариантов ответа

Всего проголосовало: 260



Система Orphus

Половина приморцев платит налоги, не выходя из дома

Половина приморцев платит налоги, не выходя из дома
День открытых дверей для налогоплательщиков прошёл в МФЦ Владивостока
17 минут назад
Услуги народа | Приморский край
Версия для печати
Понравилось: 0

Фото: РИА "Восток-Медиа"

Во Владивостоке на базе отделений многофункциональных центров накануне прошёл день открытых дверей для налогоплательщиков по заполнению деклараций 3-НДФЛ о получении дохода в 2016 году, сообщает РИА «Восток-Медиа». Сотрудники налоговых инспекций  не только дали подробную справку о заполнении декларации, но и предоставили возможность всем желающим подать документ на месте.

Декларацию 3-НДФЛ должны предоставить граждане, продававшие своё движимое или недвижимое имущество, которое находилось в собственности не меньше трёх лет. К заявлению необходимо также прикрепить копии договора купли продажи и платёжных документов. Эта процедура обязательна для всех, даже если декларация подаётся «к нулю». Например, когда доход от продажи транспортного средства не превышает 250 тысяч рублей, то платить налог не придётся. Если же полученная сумма превышена, то за прибыль гражданину необходимо выплатить 13 % в качестве налога. Когда все необходимые документы будут собраны, в ведомстве выдаётся платёжный лист с реквизитами и указанной пошлиной.


 

Как правило, заявление подаётся до 30 апреля в налоговую инспекцию по месту жительства на следующий год после получения дохода. А крайний срок уплаты налога должен совершаться не позднее 15 июля. Также декларацию нужно подать для получения имущественных и социальных налоговых вычетов. Например, при покупке недвижимости, за оплату лечения или обучения гражданин вправе вернуть себе некоторую сумму денег.

Работники ведомства также отметили, что в настоящее время процедура подачи декларации и получения иных услуг во многом упростилась, поскольку на сайте службы nalog.ru появилась функция «личный кабинет». Если раньше граждане «штурмовали» налоговые инспекции, часами стояли в муторных очередях, то сейчас можно самостоятельно, через портал госуслуг, заполнять все формы налоговой отчётности в режиме онлайн. Как рассказала специалист 1-го разряда отдела работы с налогоплательщиками Дарина Долгова, новой удобной функцией активно пользуются около 50 % приморцев.

«Для регистрации в онлайн сервисе необходимо прийти в налоговую службу и предоставить паспорт. Новому пользователю на месте выдадут уникальный логин и пароль от личного кабинета, в котором будет показана вся информация о налогах гражданина. Там же для удобства и экономии времени можно подавать различные документы, в частности декларацию 3-НДФЛ. Готовое заявление сразу же отправляется в надлежащую инспекцию», – отметила специалист.

Как ранее сообщало РИА «Восток-Медиа», в России проходит декларационная кампания – 2017. Управление Федеральной налоговой службы (ФНС) по Приморскому краю активно призывает налогоплательщиков пользоваться электронными сервисами.


 
 
Добавляйте в свои контакты редакционный номер WhatsApp "Восток-Медиа"!
Мы ждем ваших комментариев, реплик и новостей.
Если вы хотите, чтобы о каком-то событии или происшествии узнали все, напишите нам.
+7 902 554 54 54
 

Комментарии


Ваше сообщение:
Введите код с картинки:   
Внимание!
Согласно статье 4 закона «О средствах массовой информации» в комментариях не допускается «разглашения сведений, составляющих государственную или иную специально охраняемую законом тайну, для распространения материалов, содержащих публичные призывы к осуществлению террористической деятельности или публично оправдывающих терроризм, других экстремистских материалов, а также материалов, пропагандирующих порнографию, культ насилия и жестокости». Также удаляются комментарии, содержащие ненормативную лексику и оскорбления.


Lentainform

Новости по теме

© 2001–2017 ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ
Региональное информационное агентство "Восток-Медиа"
Редакция в Приморском крае: 690091, г. Владивосток, ул. Тигровая, 30, 10 этаж. Тел.: +7 (423) 260-61-97, e-mail: agency@vostokmedia.com
Редакция в Хабаровском крае: 680063, г. Хабаровск, ул. П. Комарова, 3а, офис 403. Тел.: +7 (4212) 45-30-53, e-mail: habnews@vostokmedia.com
Рекламный отдел: +7 (423) 260-61-99, e-mail: info@vostokmedia.com, reklama@vostokmedia.com

Свидетельства о регистрации средств массовой информации:
ИА «Восток-Медиа» - ИА № ФС77-52802 от 08.02.2013 г., выдано Роскомнадзором.
Сетевое издание «Восток-Медиа» - Эл № ФС77-61690 от 01.05.2015 г., выдано Роскомнадзором.

Рейтинг@Mail.ru