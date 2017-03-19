"Первоклассное портфолио": Владивосток, школа № 23

В рамках проекта «Первоклассное портфолио» РИА «Восток-Медиа» продолжает знакомить читателей с самыми известными и авторитетными школами Приморья. Цель цикла этих материалов – дать объёмную картину условий обучения в разных школах, чтобы родители и сами школьники могли сравнить их и выбрать наиболее подходящее образовательное учреждение, соответствующее способностям и наклонностям ребят.

Владивостокская средняя общеобразовательная школа № 23, отпраздновавшая в прошлом году 50-летие, издавна славилась своими математическими умами – здесь углублённо изучали предметы физико-математического профиля. Эта специализация на точных науках сохранилась и по сей день, хотя углублённо изучать физику и математику не обязаны поголовно все ученики. Лишь после начальной школы на основании результатов отдельно организованного тестирования в школе ежегодно формируется один математический класс в параллели, ему традиционно присваивают литеру «А». Его программа предполагает большее число учебных часов по математике, а с 7 класса – ещё и дополнительные уроки по физике. Профильный «А» класс представляет школу на городских, краевых и всесоюзных предметных олимпиадах, показывая очень высокие результаты. Среди учеников маткласса - победители и призёры олимпиад, участники профильных смен и смены «Приморский интеллект» в ВДЦ «Океан», слушатели заочной московской физико-математической школы при МФТИ.

Три года назад, в связи с большим потоком желающих, в среднем звене был организован ещё и технический класс, со специализацией по естественно-научным дисциплинам. При этом попасть в него не так просто: руководство школы рекомендует желающим заранее дополнительно заниматься с репетитором по программе «Школа—2100».

Блестящие результаты ученики школы № 23 демонстрируют не только в точных, но и в гуманитарных науках. Как рассказали корреспонденту РИА «Восток-медиа» представители администрации школы, это образовательное учреждение вошло в список 500 лучших по России по результатам в 2012—2013 годов. Однако суровость отбора в единственный профильный класс, по мнению некоторых родителей, не способствует популярности школы. После 9 класса учебное заведение покидают все, кто не идёт учиться в 10-й профильный маткласс. Определённую элитарность здесь даже культивируют: нынешний директор школы Оксана Сергеевна Глушак, занявшая этот пост около семи лет назад, видит своей главной задачей совершенствование материальной базы и качественный ремонт всех помещений здания. Поэтому родители учеников собирают приличные взносы на ремонт классов и коридоров – впрочем, как и везде, этим занимается не администрация, а родительский комитет. В школе есть 4 компьютерных класса, они подключены к сети Интернет.

Педагогический состав школы насчитывает 46 учителей, их них 36 человек имеют высшую квалификационную категорию, 2 – первую, ещё двое – правительственные награды, а 11 – отраслевые. Три педагога в разное время стали победителями конкурса «Лучший учитель России».

В период летних каникул для 1—5 классов педагоги организуют пришкольный лагерь. Однако группы продлённого дня здесь нет, занятия идут в две смены: всего в школе учатся более 850 человек. В летний период старшеклассники могут подрабатывать в ремонтной бригаде, получая за это зарплату.

Дополнительное образование ведётся по двум направлениям: эстетическое и научно-исследовательское. Работает шахматный кружок, его участники занимают первые места в краевых соревнованиях. Для занятий физкультурой и спортом в школе есть 2 спортивных зала, спортивная площадка и новый большой стадион. Есть своя школьная столовая, совмещённая с актовым залом. Для учеников начальных классов организовано горячее питание. Дети из социально опекаемых семей питаются бесплатно, по талонам. Средняя стоимость обеда — 100-120 рублей. Охрану школы днём обеспечивает по договору агентство, ночью дежурит сторож. Территория школы на Иртышской,6 и подъезды к ней хорошо освещены. С февраля 2016 года в школе ввели новую систему доступа – теперь ученики попадают на занятия по специальным картам, прикладывая их к турникету. Карты многофункциональные – ими можно также рассчитываться за обеды в столовой. Аналогичная система во Владивостоке распространится ещё в шести школах: № 25, 74, 79, 50, 18 и гимназии № 2.