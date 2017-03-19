В Приморье скорбят о смерти заслуженного тренера России Сергея Гимаева

Сегодня в официальных источниках распространилась печальная весть о внезапной кончине заслуженного тренера России, восьмикратного чемпиона СССР, ведущего хоккейного эксперта и почётного президента хоккейного клуба «Адмирал» Сергея Наильевича Гимаева. Он умер 18 марта в Туле во время матча ветеранов – предположительно, от сердечного приступа. Врачи пытались спасти жизнь хоккеиста – но смерть оказалась быстрее.

На сайте хоккейного клуба «Адмирал» появился некролог со словами благодарности, идущими от сердца тех, кто знал тренера – «Спасибо, Наилич!» Там же говорится о том, что Сергей Наильевич два года проводил мастер-классы в Приморье для воспитанников приморского хоккея, посетив Владивосток, Артём, Уссурийск и Находку.

Соболезнования в связи с кончиной заслуженного тренера выразил на официальном сайте края и губернатор Приморья Владимир Миклушевский.

«Сергей Гимаев всегда болел душой за российский хоккей. Большой вклад он внес в развитие этого вида спорта в Приморье. Его блестящие мастер-классы, советы и напутствия всегда будут помнить как совсем юные спортсмены, так и те, кто не раз достойно представлял наш край на самых высоких уровнях. В этот тяжелый час я разделяю боль утраты и скорблю вместе с родными и близкими, коллегами и друзьями – со всеми, кто был знаком с Сергеем Гимаевым,» - высказался губернатор.



