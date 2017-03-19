Житель Кокшаровки неудачно угнал автомобиль у односельчанина

Не справившись с управлением, он опрокинулся в кювет

Полиция Чугуевского района раскрыла дерзкий автоугон: один из жителей села Кокшаровка угнал джип у другого. Поездка оказалась короткой: не справившись с управлением, угонщик опрокинул авто в кювет.

Тот, кому принадлежала машина, немедленно обратился за помощью к полицейским. Сотрудники дежурной части отдела МВД России по Чугуевскому району приняли заявление жителя села Кокшаровка. Мужчина сообщил, что его «Мицубиси Паджеро мини» пропал прямо из-под ворот дома. Ущерб заявитель оценил более чем в 140 тысяч рублей.

Следователи выяснили, что заявитель облегчил преступнику путь к своему имуществу, оставив ключи от автомобиля в замке зажигания. Злоумышленник, воспользовавшись ситуацией, решил прокатиться. В итоге 28-летнего угонщика задержали. В отделе полиции он дал признательные показания. Полиция возбудила уголовное дело о неправомерном завладении автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения. Хотя и отсутствие умысла на кражу может не избавить угонщика от заключения: эта уголовная статья предполагает наказание в виде лишения свободы сроком до 5 лет.