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Сегодня жюри назовёт победителей конкурса "Голоса Приморья"

Сегодня жюри назовёт победителей конкурса "Голоса Приморья"
Главная награда может улететь на Сахалин или в Хабаровск
11 минут назад
Фестивальное Приморье | Приморский край
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Фото: РИА "Восток-Медиа", primorsky.ru

В воскресенье днём станет известен обладатель гран-при и победители в номинациях конкурса вокалистов «Голоса Приморье». 19 марта – заключительный день этого мероприятия с дальневосточным статусом, которое уже 25 лет проходит во Владивостоке.

Нынешний фестиваль – юбилейный, в нём участвуют приморцы, а также гости из Хабаровского края и Сахалинской области. По мнению члена жюри и оргкомитета Владимира Пятина, шансы на победу есть у всех конкурсантов. 

«У приморских исполнителей  - достаточно высокий уровень, но при этом участники из других регионов вполне могут составить им конкуренцию. Стоит отметить, что несколько лет назад гран-при завоевали вокалисты из города Биробиджана, Еврейской автономной области, поэтому можно сказать, что все находятся в равных условиях», - рассказал РИА «Восток-Медиа» заслуженный артист Республики Казахстан, председатель президиума дальневосточного отделения Академии культуры РФ Владимир Пятин.

Кроме него, выступления солистов и ансамблей оценивают председатель жюри, художественный руководитель ансамбля песни и пляски Тихоокеанского флота, капитан II ранга Виталий Гуртовой; солист оперной труппы приморской сцены Мариинского театра Дмитрий Неласов; хормейстер фольклорного коллектива «Летавица»; солистка ансамбля песни и пляски ТОФ Алена Вазерова;  заслуженный работник культуры РФ, заместитель гендиректора Приморского краевого центра народной культуры Татьяна Рымарь и заведущая отделом развития и поддержки народного творчества этого центра Зоя Исакова.


 

Председатель жюри отмечает, что юбилейный 25-й фестиваль получился и самым масштабным. Во Владивостоке собралось более 200 солистов-вокалистов и вокальных ансамблей – дети, молодёжь, взрослые.   

«Этот конкурс в первую очередь отличается количеством участников, поскольку заявлено 214 исполнителей. На моей памяти такого ещё не было. Также список участников и уровень указывают на то, что фестиваль уже давно состоялся и стал даже полупрофессиональным», - рассказал корреспонденту редакции Виталий Гуртовой.

Мероприятие, организованное краевым центром народной культуры, проходит при поддержке департамента культуры администрации Приморья. Жюри оценивает вокальное мастерство, а также артистизм, сценический костюм и соответствие репертуара исполнительскими возможностям, возрастной категории  участника. Кому в итоге вручат гран-при и другие награды – станет известно уже скоро: гала-концерт и награждение запланированы на 15:00 в краевой филармонии на Светланской, 15.

 
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