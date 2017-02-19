Во Владивостоке завершилась ледовая велогонка "Тур де Папенберг"

Сегодня на льду бухты Новик у Русского острова состоялась четвёртая в истории ледовая гонка «Тур де Папенберг». На этот раз в ней приняли участие более 230 человек, не считая болельщиков. Это намного больше, чем в прошлом году, когда сильный ветер и мороз ужесточили условия состязаний.

В этом году к участию пригласили не только велосипедистов и конькобежцев, но и вообще всех, кто хотел испытать себя, пусть даже без экипировки. Бегунов разделили на категории в зависимости от возраста – в разных группах засчитывали результаты подростков, молодёжи, женщин, мужчин, ветеранов и «экспертов»-подготовленных спортсменов. В группе экспертов выступал и главный организатор этих соревнований Денис Ясинков – отец троих детей, житель Русского острова, приехавший сюда из европейской части России несколько лет назад. Он позаботился о грамотах и наградах для победителей гонки во всех номинациях – а их было более 30.

Некоторые велогонщики вышли на дистанцию «с прицепом», взяв с собой собственных детишек.

Специально на владивостокскую гонку приехал спортсмен-любитель из Южной Кореи Ли Чжи Ман. По его признанию, на первый визит в Россию его сподвигло знакомство с Денисом Ясинковым, от которого он и услышал о ледовой гонке.

Участники могли выбрать стандартную дистанцию гонки – 20 километров, полностью покрывавшую бухту Новик в длину, или короткую – 8 километров. Вторую специально выделили для подростков и начинающих.

Самые быстрые велосипедисты сумели преодолеть 20-километровую ледовую трассу менее чем за час. Однако прочие участники растянулись с большим разрывом по времени – некоторым потребовалось три часа, чтобы доехать до финиша. Погода и в этот раз не была благосклонна к гонщикам – дул пронизывающий ветер, а временами из трещин на льду начинала выступать вода. Страховку гонщиков от возможных происшествий обеспечивали спасатели – по словам участников, их было заметно на всём протяжении трассы.

«Сегодня я был зрителем, - рассказал корреспонденту РИА «Восток-Медиа» один из болельщиков гонки Василий Бобонов. – Но в следующем году хочу и сам принять участие! Надеюсь до той поры приобрести велосипед. Мне нужен не простой, а с планетарной ступицей. Думаю, и погода через год наладится!»