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Гиды Владивостока зовут в путешествие по улице Петра Великого

Гиды Владивостока зовут в путешествие по улице Петра Великого
Приморье готовится впервые отметить Международный день экскурсовода
только что
Общество | Приморский край
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Фото: pixabay.com

Во Владивостоке 21 февраля пройдёт пешеходная тематическая прогулка по улице Петра Великого. Так приморские экскурсоводы намерены отметить свой профессиональный праздник, который в этот день празднуют во всём мире, начиная с 1990 года. Присоединиться к традиции предложило Приморское краевое отделение «Русского географического общества».

«Многие города мира – особенно те, которые являются центрами туризма, отмечают Всемирный день экскурсовода яркими мероприятиями и акциями. Цель проведения праздника в том, чтобы привлечь внимание властей, туроператоров к важности профессии экскурсовода, качеству экскурсионных услуг и подготовке специалистов в этой сфере», — рассказал председатель отделения Алексей Буяков.

В этот же день лучшие приморские экскурсоводы получат награды от РГО на торжественной церемонии. А продолжит празднование виртуальная экскурсия «История защитных сооружений и подземных спецобъектов МПВО Владивостока в 1940-50-е годы». В неё войдёт, в частности, презентация рассекреченных фондов Государственного архива Приморского края.

«Профессиональные экскурсоводы и гиды-переводчики — это тот уникальный ресурс, на который, в том числе, возложена колоссальная ответственность — помочь нашим гостям влюбится в Приморье и вернуться ещё не один раз. Туристический поток прошлого года уже составил более трёх миллионов человек, и с каждым годом эта цифра будет только увеличиваться. Мы заинтересованы в том, чтобы туристы приобрели приятные впечатления от посещения края, а это невозможно без профессиональной работы экскурсоводов и гидов-переводчиков», — отметил глава департамента туризма Приморья Константин Шестаков.

По информации пресс-службы краевой администрации, недавно департамент вместе с общественным экспертным советом по туризму при губернаторе Приморского края выступил с инициативой организовать добровольную аттестацию экскурсоводов и гидов-переводчиков. Сейчас для неё готовят методические рекомендации.

 
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