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Четвёртая ТОР в Приморье появится к весне

Четвёртая ТОР в Приморье появится к весне
Там будут производить бензин, полипропилен и товары народного потребления
14 минут назад
Экономика | Приморский край
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Фото: primorsky.ru

Правительство России готово утвердить постановление о создании территории опережающего развития «Нефтехимический». Об этом на совещании во Владивостоке сообщил министр по развитию Дальнего Востока Александр Галушка. Соответствующий документ будет подписан до 1 марта.

Известно, что новая территория опережающего развития расположится в Партизанском районе, объём частных инвестиций в ТОР составит 564 миллиарда рублей, ещё 137 миллиардов вложат бюджеты разных уровней. При реализации проекта в Приморье будет создано 3,5 тысячи новых рабочих мест. Кроме того, как уточнили в пресс-службе краевой администрации, в постановлении правительства будет учтено создание соответствующей социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры.

«В ТОР «Нефтехимический» будет производиться бензин, что очень важно для нашего автомобилезированного региона, а также полипропилен и товары народного потребления», — рассказал губернатор Приморского края Владимир Миклушевский.

Глава региона также отметил, что три приморских ТОР уже принесли в краевой бюджет более 360 миллионов рублей. РИА «Восток-Медиа» ранее сообщало, что о планах создания ТОР «Нефтехимический» власти Приморья заговорили ещё в мае прошлого года.

 
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