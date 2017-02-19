В Дальнегорске за день полиция наказала больше двадцати пешеходов

Сегодня воскресенье, 19 февраля 2017 года, 12:56
Питерское "Динамо" лишило хабаровчан шанса на полуфинал Кубка ФНЛ
Питерское "Динамо" лишило хабаровчан шанса на полуфинал Кубка ФНЛ
Спасатели не дали "Еруслану" уйти на дно Амурского залива
Спасатели не дали "Еруслану" уйти на дно Амурского залива
Приморский "Адмирал" обыграл "Витязь" и вышел в плей-офф
Приморский "Адмирал" обыграл "Витязь" и вышел в плей-офф
Александр Галушка: упрощённый визовый режим увеличит турпоток на ДВ
Александр Галушка: упрощённый визовый режим увеличит турпоток на ДВ
Огонь Всемирных военных игр в Хабаровск доставили с "молодыми ветрами"
Огонь Всемирных военных игр в Хабаровск доставили с "молодыми ветрами"
Регионы:


Популярное
вчера, 18:10
Во Владивостоке отменили митинг против системы ЭРА-ГЛОНАСС
вчера, 16:28
Приморцы раскупают яйца, рыбу, тыкву, колбасу
вчера, 17:20
Огонь Всемирных военных игр немного согрел Хабаровск
вчера, 14:10
Приморье уступает в дороговизне квартир только Москве и Севастополю
вчера, 13:14
К Sukhoi SuperJet 100 подбирается ещё один резидент
сегодня, 08:10
Приморский "Адмирал" обыграл "Витязь" и вышел в плей-офф
вчера, 17:08
Спасатели Владивостока борются за живучесть "Еруслана"
вчера, 19:39
Соцстрах переходит на прямую оплату больничных листов и пособий
вчера, 18:30
В пригороде Хабаровска молодой автолюбитель пешком сбежал от полиции
вчера, 18:55
Огонь Всемирных военных игр в Хабаровск доставили с "молодыми ветрами"

Обсуждаемое
вчера, 18:10
14

Во Владивостоке отменили митинг против системы ЭРА-ГЛОНАСС
вчера, 17:08
3

Спасатели Владивостока борются за живучесть "Еруслана"
вчера, 14:10
3

Приморье уступает в дороговизне квартир только Москве и Севастополю
вчера, 15:21
3

"Единая Россия" взяла шефство над каратистами Дальнего Востока
вчера, 19:55
2

Александр Галушка: упрощённый визовый режим увеличит турпоток на ДВ
сегодня, 10:25
2

Спасатели не дали "Еруслану" уйти на дно Амурского залива
вчера, 16:28
2

Приморцы раскупают яйца, рыбу, тыкву, колбасу
час назад
1

Питерское "Динамо" лишило хабаровчан шанса на полуфинал Кубка ФНЛ
вчера, 17:20
Огонь Всемирных военных игр немного согрел Хабаровск
вчера, 17:55
Хабаровские хоккеисты впервые завоевали Кубок Патриарха
Народный топ новостей

Гость
Павел Шугуров: Южно-Сахалинск динамичнее Владивостока 09.02.2017
Павел Шугуров: Южно-Сахалинск динамичнее Владивостока
Владимир Якушин: госпрограмма медицинской помощи неуклонно расширяется 06.02.2017
Владимир Якушин: госпрограмма медицинской помощи неуклонно расширяется

Актуально
Трутнев изменил механизм развития аквакультуры на Дальнем Востоке 17.02.2017
Трутнев изменил механизм развития аквакультуры на Дальнем Востоке
"Терминал Астафьева" находит пути решения угольного вопроса в Находке 17.02.2017
"Терминал Астафьева" находит пути решения угольного вопроса в Находке
"Советский спорт" делает ставку на регионы и эксклюзивные материалы 15.02.2017
"Советский спорт" делает ставку на регионы и эксклюзивные материалы


Опрос

Собираетесь ли вы купить автомобиль в ближайшее время?


Всего проголосовало: 547



Система Orphus

В Дальнегорске за день полиция наказала больше двадцати пешеходов

В Дальнегорске за день полиция наказала больше двадцати пешеходов
Также под наблюдением оказались водители, которые не уступают людям дорогу
полчаса назад
Происшествия | Приморский край
Версия для печати
Понравилось: 0

Фото: РИА "Восток-Медиа"

В Дальнегорске сотрудники Госавтоинспекции провели рейд по выявлению нарушений Правил дорожного движения со стороны пешеходов и автолюбителей, не уступающих людям дорогу. В результате они привлекли к административной ответственности больше двух десятков человек.

Полицейские вышли на улицы города, чтобы в очередной раз провести профилактические беседы с теми, кто осознанно нарушает ПДД, пересекая проезжую часть в неположенном месте. В ходе рейда автоинспекторы также следили за водителями — как те действуют на нерегулируемых пешеходных переходах, останавливаются ли, чтобы пропустить людей.

«По итогам проведённого рейда сотрудниками ГИБДД к административной ответственности по статье 12.29 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях за нарушение Правил дорожного движения пешеходами или иным лицом, участвующим в процессе дорожного движения, привлечены 22 пешехода», — уточнили в пресс-службе управления МВД по Приморскому краю.

Также инспекторы ДПС напомнили людям, что за переход дороги в неустановленном для месте предусмотрен штраф в размере 500 рублей. Аналогичный рейд прошёл в Тернейском муниципальном районе.

По имеющимся данным, в прошлом году на территории Дальнегорского городского округа и Тернейского муниципального района зарегистрировано 39 ДТП с участием пешеходов.

 
Добавляйте в свои контакты редакционный номер WhatsApp "Восток-Медиа"!
Мы ждем ваших комментариев, реплик и новостей.
Если вы хотите, чтобы о каком-то событии или происшествии узнали все, напишите нам.
+7 902 554 54 54
 

Комментарии


Ваше сообщение:
Введите код с картинки:   
Внимание!
Согласно статье 4 закона «О средствах массовой информации» в комментариях не допускается «разглашения сведений, составляющих государственную или иную специально охраняемую законом тайну, для распространения материалов, содержащих публичные призывы к осуществлению террористической деятельности или публично оправдывающих терроризм, других экстремистских материалов, а также материалов, пропагандирующих порнографию, культ насилия и жестокости». Также удаляются комментарии, содержащие ненормативную лексику и оскорбления.


Lentainform

Новости по теме

© 2001–2017 ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ
Региональное информационное агентство "Восток-Медиа"
Редакция в Приморском крае: 690091, г. Владивосток, ул. Тигровая, 30, 10 этаж. Тел.: +7 (423) 260-61-97, e-mail: agency@vostokmedia.com
Редакция в Хабаровском крае: 680063, г. Хабаровск, ул. П. Комарова, 3а, офис 403. Тел.: +7 (4212) 45-30-53, e-mail: habnews@vostokmedia.com
Рекламный отдел: +7 (423) 260-61-99, e-mail: info@vostokmedia.com, reklama@vostokmedia.com

Свидетельства о регистрации средств массовой информации:
ИА «Восток-Медиа» - ИА № ФС77-52802 от 08.02.2013 г., выдано Роскомнадзором.
Сетевое издание «Восток-Медиа» - Эл № ФС77-61690 от 01.05.2015 г., выдано Роскомнадзором.

Рейтинг@Mail.ru