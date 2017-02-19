В Дальнегорске за день полиция наказала больше двадцати пешеходов

Также под наблюдением оказались водители, которые не уступают людям дорогу

В Дальнегорске сотрудники Госавтоинспекции провели рейд по выявлению нарушений Правил дорожного движения со стороны пешеходов и автолюбителей, не уступающих людям дорогу. В результате они привлекли к административной ответственности больше двух десятков человек.

Полицейские вышли на улицы города, чтобы в очередной раз провести профилактические беседы с теми, кто осознанно нарушает ПДД, пересекая проезжую часть в неположенном месте. В ходе рейда автоинспекторы также следили за водителями — как те действуют на нерегулируемых пешеходных переходах, останавливаются ли, чтобы пропустить людей.

«По итогам проведённого рейда сотрудниками ГИБДД к административной ответственности по статье 12.29 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях за нарушение Правил дорожного движения пешеходами или иным лицом, участвующим в процессе дорожного движения, привлечены 22 пешехода», — уточнили в пресс-службе управления МВД по Приморскому краю.

Также инспекторы ДПС напомнили людям, что за переход дороги в неустановленном для месте предусмотрен штраф в размере 500 рублей. Аналогичный рейд прошёл в Тернейском муниципальном районе.

По имеющимся данным, в прошлом году на территории Дальнегорского городского округа и Тернейского муниципального района зарегистрировано 39 ДТП с участием пешеходов.