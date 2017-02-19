Спасатели не дали "Еруслану" уйти на дно Амурского залива

Морские спасатели Приморья в Амурском заливе сумели предотвратить уход сухогруза «Еруслан» под воду — они удержали судно на плаву в 10 сантиметрах от критической отметки. Для начала водолазы при помощи специальных «пластырей» заделали отверстия в корпусе судна, через которые поступала вода.





«До начала работ вода поступала со скоростью 150 кубометров в час. Если бы не были приняты экстренные меры, то судно в течение получаса-часа ушло под воду, не хватило буквально 10 сантиметров», — рассказал и. о. директора приморского филиала «Морская спасательная служба» Владимир Щукин.





В субботу, 18 февраля, спасатели откачивали воду из трюмов, чтобы выровнять крен судна и не дать ему утонуть при том, что его корма уже ушла под воду. Им удалось приостановить затопление. Для обогрева аварийной бригады учреждение по делам ГО и ЧС Приморского края предоставило судно на воздушной подушке, а также привезло дизель-генераторы и световую опору, поскольку работа не прекращалась и ночью.





«Судно повреждено, нарушена его герметичность, спилена запорная арматура, кингстоны, через которые и поступает забортная вода. Необходимы срочные меры для его транспортировки к месту стоянки или утилизации», — отметил Владимир Щукин.





Для этого нужно добиться, чтобы в корпус вода перестала поступать совсем, а также определить места крепления буксировочных тросов. По мнению Щукина, такой ситуации с «Ерусланом» не случилось, если бы ответственные за его хранение добросовестно исполняли свои обязанности.





«Длительное время администрация порта не обращала внимания на то, что творится на судне и вокруг него. Также и служба судебных приставов, ответственная за сохранность корабля, допустила, что судно стало доступно для мародёров, которые его разграбили», – считают приморские спасатели.





В пресс-службе администрации Приморья уточнили, что в настоящее время служба судебных приставов, которой было предписано обеспечивать охрану и жизнедеятельность судна, все ещё решает вопрос об утилизации «Еруслана». В свою очередь, администрация морского порта Владивосток, в акватории которого стоит судно, вместо принятия конкретных мер занимается перепиской и делает всё возможное, чтобы переложить ответственность на других.





Как писало РИА «Восток-Медиа», грузопассажирское судне Yeruslan долгое время стояло на рейде Владивостока, будучи арестованным за долги. О нём практически никто не знал, пока 31 декабря там не вспыхнул пожар. Пламя долгое время не могли потушить. В конце концов огонь потух сам собой, после чего судно стало потихоньку тонуть.