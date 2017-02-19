Сегодня воскресенье, 19 февраля 2017 года, 10:51
Спасатели не дали "Еруслану" уйти на дно Амурского залива
Спасатели не дали "Еруслану" уйти на дно Амурского залива
Приморский "Адмирал" обыграл "Витязь" и вышел в плей-офф
Приморский "Адмирал" обыграл "Витязь" и вышел в плей-офф
Александр Галушка: упрощённый визовый режим увеличит турпоток на ДВ
Александр Галушка: упрощённый визовый режим увеличит турпоток на ДВ
Огонь Всемирных военных игр в Хабаровск доставили с "молодыми ветрами"
Огонь Всемирных военных игр в Хабаровск доставили с "молодыми ветрами"
Во Владивостоке отменили митинг против системы ЭРА-ГЛОНАСС
Во Владивостоке отменили митинг против системы ЭРА-ГЛОНАСС
Регионы:


Популярное
вчера, 18:10
Во Владивостоке отменили митинг против системы ЭРА-ГЛОНАСС
вчера, 11:40
Установкой системы ЭРА-ГЛОНАСС займётся приморская компания
вчера, 16:28
Приморцы раскупают яйца, рыбу, тыкву, колбасу
вчера, 17:20
Огонь Всемирных военных игр немного согрел Хабаровск
вчера, 14:10
Приморье уступает в дороговизне квартир только Москве и Севастополю
вчера, 13:14
К Sukhoi SuperJet 100 подбирается ещё один резидент
вчера, 12:15
Сегодня "Адмирал" проведёт самый важный матч чемпионата КХЛ
вчера, 17:08
Спасатели Владивостока борются за живучесть "Еруслана"
вчера, 11:00
Хабаровский "Амур" завершит сезон матчем против "Локомотива"
сегодня, 08:10
Приморский "Адмирал" обыграл "Витязь" и вышел в плей-офф

Обсуждаемое
вчера, 18:10
12

Во Владивостоке отменили митинг против системы ЭРА-ГЛОНАСС
вчера, 11:40
10

Установкой системы ЭРА-ГЛОНАСС займётся приморская компания
вчера, 17:08
3

Спасатели Владивостока борются за живучесть "Еруслана"
вчера, 14:10
3

Приморье уступает в дороговизне квартир только Москве и Севастополю
вчера, 15:21
3

"Единая Россия" взяла шефство над каратистами Дальнего Востока
вчера, 19:55
2

Александр Галушка: упрощённый визовый режим увеличит турпоток на ДВ
вчера, 16:28
2

Приморцы раскупают яйца, рыбу, тыкву, колбасу
вчера, 17:20
Огонь Всемирных военных игр немного согрел Хабаровск
вчера, 17:55
Хабаровские хоккеисты впервые завоевали Кубок Патриарха
вчера, 18:30
В пригороде Хабаровска молодой автолюбитель пешком сбежал от полиции
Народный топ новостей

Гость
Павел Шугуров: Южно-Сахалинск динамичнее Владивостока 09.02.2017
Павел Шугуров: Южно-Сахалинск динамичнее Владивостока
Владимир Якушин: госпрограмма медицинской помощи неуклонно расширяется 06.02.2017
Владимир Якушин: госпрограмма медицинской помощи неуклонно расширяется

Актуально
Трутнев изменил механизм развития аквакультуры на Дальнем Востоке 17.02.2017
Трутнев изменил механизм развития аквакультуры на Дальнем Востоке
"Терминал Астафьева" находит пути решения угольного вопроса в Находке 17.02.2017
"Терминал Астафьева" находит пути решения угольного вопроса в Находке
"Советский спорт" делает ставку на регионы и эксклюзивные материалы 15.02.2017
"Советский спорт" делает ставку на регионы и эксклюзивные материалы


Опрос

Собираетесь ли вы купить автомобиль в ближайшее время?


Всего проголосовало: 544



Система Orphus

Спасатели не дали "Еруслану" уйти на дно Амурского залива

Спасатели не дали "Еруслану" уйти на дно Амурского залива
Они винят в бездействии администрацию порта Владивосток и приставов
26 минут назад
Общество | Приморский край
Версия для печати
Понравилось: 0

Фото: primorsky.ru

Морские спасатели Приморья в Амурском заливе сумели предотвратить уход сухогруза «Еруслан» под воду — они удержали судно на плаву в 10 сантиметрах от критической отметки. Для начала водолазы при помощи специальных «пластырей» заделали отверстия в корпусе судна, через которые поступала вода.


 

«До начала работ вода поступала со скоростью 150 кубометров в час. Если бы не были приняты экстренные меры, то судно в течение получаса-часа ушло под воду, не хватило буквально 10 сантиметров», — рассказал и. о. директора приморского филиала «Морская спасательная служба» Владимир Щукин.


 

В субботу, 18 февраля, спасатели откачивали воду из трюмов, чтобы выровнять крен судна и не дать ему утонуть при том, что его корма уже ушла под воду. Им удалось приостановить затопление. Для обогрева аварийной бригады учреждение по делам ГО и ЧС Приморского края предоставило судно на воздушной подушке, а также привезло дизель-генераторы и световую опору, поскольку работа не прекращалась и ночью.


 

«Судно повреждено, нарушена его герметичность, спилена запорная арматура, кингстоны, через которые и поступает забортная вода. Необходимы срочные меры для его транспортировки к месту стоянки или утилизации», — отметил Владимир Щукин.


 

Для этого нужно добиться, чтобы в корпус вода перестала поступать совсем, а также определить места крепления буксировочных тросов. По мнению Щукина, такой ситуации с «Ерусланом» не случилось, если бы ответственные за его хранение добросовестно исполняли свои обязанности.


 

«Длительное время администрация порта не обращала внимания на то, что творится на судне и вокруг него. Также и служба судебных приставов, ответственная за сохранность корабля, допустила, что судно стало доступно для мародёров, которые его разграбили», – считают приморские спасатели.


 

В пресс-службе администрации Приморья уточнили, что в настоящее время служба судебных приставов, которой было предписано обеспечивать охрану и жизнедеятельность судна, все ещё решает вопрос об утилизации «Еруслана». В свою очередь, администрация морского порта Владивосток, в акватории которого стоит судно, вместо принятия конкретных мер занимается  перепиской и делает всё возможное, чтобы переложить ответственность на других.


 

Как писало РИА «Восток-Медиа», грузопассажирское судне Yeruslan долгое время стояло на рейде Владивостока, будучи арестованным за долги. О нём практически никто не знал, пока 31 декабря там не вспыхнул пожар. Пламя долгое время не могли потушить. В конце концов огонь потух сам собой, после чего судно стало потихоньку тонуть.

 
Добавляйте в свои контакты редакционный номер WhatsApp "Восток-Медиа"!
Мы ждем ваших комментариев, реплик и новостей.
Если вы хотите, чтобы о каком-то событии или происшествии узнали все, напишите нам.
+7 902 554 54 54
 

Комментарии


Ваше сообщение:
Введите код с картинки:   
Внимание!
Согласно статье 4 закона «О средствах массовой информации» в комментариях не допускается «разглашения сведений, составляющих государственную или иную специально охраняемую законом тайну, для распространения материалов, содержащих публичные призывы к осуществлению террористической деятельности или публично оправдывающих терроризм, других экстремистских материалов, а также материалов, пропагандирующих порнографию, культ насилия и жестокости». Также удаляются комментарии, содержащие ненормативную лексику и оскорбления.


Lentainform

Новости по теме

© 2001–2017 ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ
Региональное информационное агентство "Восток-Медиа"
Редакция в Приморском крае: 690091, г. Владивосток, ул. Тигровая, 30, 10 этаж. Тел.: +7 (423) 260-61-97, e-mail: agency@vostokmedia.com
Редакция в Хабаровском крае: 680063, г. Хабаровск, ул. П. Комарова, 3а, офис 403. Тел.: +7 (4212) 45-30-53, e-mail: habnews@vostokmedia.com
Рекламный отдел: +7 (423) 260-61-99, e-mail: info@vostokmedia.com, reklama@vostokmedia.com

Свидетельства о регистрации средств массовой информации:
ИА «Восток-Медиа» - ИА № ФС77-52802 от 08.02.2013 г., выдано Роскомнадзором.
Сетевое издание «Восток-Медиа» - Эл № ФС77-61690 от 01.05.2015 г., выдано Роскомнадзором.

Рейтинг@Mail.ru