Приморский "Адмирал" обыграл "Витязь" и вышел в плей-офф

Приморский хоккейный клуб «Адмирал» обыграл подольский «Витязь» в последнем матче регулярного чемпионата КХЛ и обеспечил себе выход в плей-офф. «Адмирал» набрал три очка, выиграв со счётом 3:1, и занял седьмое место в Восточной конференции. В первом раунде розыгрыша Кубка Гагарина «моряки» сыграют с омским «Авангардом», сообщает РИА «Восток-Медиа».

Подопечным Александра Андриевского для оформления выхода плей-офф нужно было в поединке с «Витязем» завоевать одно очко. Правда, все турнирные вопросы мог снять «Автомобилист», отобрав хотя бы очко у «Сибири» в очном противостоянии в Екатеринбурге. Он это сделал, закончив основное время вничью - 1:1. Таким образом, от результата матча «Витязь» - «Адмирал» зависел лишь будущий соперник приморцев по плей-офф – либо «Магнитка», либо «Авангард».

В матче против «Витязя» счёт открыл соперник во втором периоде. Автором первой и единственной шайбы стал Александр Панков. До второго перерыва Самвел Мнацян смог сравнять счёт – 1:1. В третьем периоде Андрей Сигарёв умудрился оформить дубль, обеспечив «морякам» победу – 3:1.

Во время послематчевой пресс-конференции главный тренер «Адмирала» Александр Андриевский признался, что его подопечные выходили на игру, как на последний бой.

«Нам надо было брать очки. С этой высоты выходили умирать на льду. В перерыве узнали результат матча в Екатеринбурге, после чего в хорошую сторону игра изменилась. Ребята раскрепостились, пошёл открытый хоккей с обилием голевых моментов у обеих ворот. Игра понравилась. Первую задачу – выйти в плей-офф – мы выполнили. Теперь надо отдохнуть и хорошо подготовиться», - сказал наставник «сине-белых».

По итогам последнего игрового дня регулярного чемпионата «Адмирал» занял седьмое место в турнирной таблице и в первом раунде плей-офф сыграет с омским «Авангардом». Первые два матча серии, а также пятый и седьмой (если потребуется) пройдут в Омске. Третий и четвертый матчи, а также шестой (если потребуется) состоятся во Владивостоке. Игры на площадке соперника пройдут 22 и 24 февраля, 2 и 6 марта. Владивосток примет «Авангард» 26 и 28 февраля и 4 марта.























