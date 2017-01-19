Девиз Крещения во Владивостоке: "Все в святую воду, грешники!"

Приморцы отметили Крещение Господне. Тысячи людей искупались в прорубях, многие посетили церковь, однако и без неприятных происшествий не обошлось, сообщает РИА «Восток-Медиа».

Основная купель во Владивостоке в этом году расположилась в районе станции Санаторной. Туда местные жители устремились ещё в ночь с 18 на 19 января. Официальная городская иордань собрала тысячи человек, желающих отпустить грехи. Утром, в 08:30 в Покровском кафедральном соборе началась праздничная литургия.

Начав ещё ночью владивостокцы в течение всего дня не прекращали делиться видеозаписями и фотографиями крещенских купаний: «Все в святую воду, грешники!».





















































Не остались в стороне и военнослужащие Тихоокеанского флота. Они также совершили омовение в водах Амурского залива. По данным пресс-службы ВВО по Тихоокеанскому флоту, около 50 военнослужащих, членов их семей и гражданских совершили обряд в бухте Фёдорова.

Многие искупались ночью, другие же дождались светлого времени суток и отправились на «отпущение грехов» только утром или днём. Правда, в этом время приморцев рядом с иорданями ждал неприятный сюрприз. Уже по традиции церковный обряд для некоторых граждан превращается в простую забаву.

«Русская народная забава «нырни ночью в прорубь на крещение». По-другому охарактеризовать это мероприятие не получится. А почему? А потому что люди, которые приходят утром осознанно зайти в освященную воду, сталкиваются с последствиями массового ночного купания. Санаторная сегодня встретила нас улыбающимися сотрудниками МЧС, горой непарных тапочек на улице, несколькими парами затоптанных женских трусов в раздевалке и пустой бутылкой из-под алкоголя. Я не ханжа и нормально отношусь к тому, что не все люди могут войти в ледяную воду, но я против того, чтобы это делать под алкоголем, ради того, чтобы доказать кому-то, что ты можешь искупаться зимой. Именно поэтому я уже второй год подряд окунаюсь на следующий день, когда на прорубь приходят вежливые, улыбающиеся люди, которые четко знают, зачем они сюда идут. Всем добра и с праздником!» - написала на своей странице пользователь biketova.foto.

Её мнение быстро нашло отклик среди других жителей города. Многие пользователи поделились тем, что святость праздника отошла на второй план, а большинство «купающихся» просто отдают дань моде и совершают это порой лишь для того, чтобы «запилить» снимок в соцсетях.

Фото опубликовано Бикетова Татьяна (@biketova.foto) Янв 18 2017 в 6:33 PST

По такому же сценарию развивались события во Владивостоке и в прошлом году. В море на Спортивной набережной фактически вмёрзли брошенные тапочки и оставшийся после «моржей» мусор. Примечательно, что накануне Крещения приморские священники напоминали о том, что прорубь – не забава и 19 января нужно идти не к воде, а к богу.































