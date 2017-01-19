Владивостокский автобусник, напавший на телеоператора, получил выговор

В столице Приморья водитель автобуса, который напал на телеоператора канала ГТРК «Владивосток», отделался строгим выговором, сообщает РИА «Восток-Медиа». В выяснении обстоятельств принимали участие и представители городской администрации.

Нашумевшая история с нападением владивостокского автобусника на телеоператора сегодня получила продолжение. Водитель получил от работодателя строгий выговор. РИА «Восток-Медиа» ранее подробно писало об этой истории. Журналисты государственной телерадиокомпании «Владивосток» (входит в холдинг ВГТРК) делали репортаж об акции против курения водителей в автобусах. На Семёновской площади они заметили нарушителя, который дымил за рулём 40-го автобуса. Водитель повёл себя неадекватно, повредил камеру телеоператору, а самого телевизионщика – побил.

Сегодня же, 19 января, в пресс-службе администрации Владивостока сообщили, что водитель-хулиган получил дисциплинарное взыскание от работодателя. «Это решение принято после внутренней проверки. В ней принимали участие специалисты городского управления транспорта. Директор ООО «Влад Рейс» Александр Каращук сделал ему строгий выговор за грубое поведение», - сообщили в пресс-службе.

Закончится ли на этом данная история – неизвестно. Происшествием уже заинтересовались в приморском следственном управлении СК РФ. Работники ведомства начали проверку по факту нападения на журналиста. Следователи изъяли видеозапись с места происшествия и допросили очевидцев.