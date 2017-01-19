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Труп бездомной из Уссурийска пришлось доставать с помощью экскаватора

Труп бездомной из Уссурийска пришлось доставать с помощью экскаватора
О деталях произошедшего рассказали очевидцы
только что
Происшествия | Приморский край
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Фото: kievvlast.com.ua, mark2_che

Накануне в Уссурийске обнаружили труп бездомной женщины, которая застряла в канализационном коллекторе. Для извлечения тела погибшей пришлось использовать экскаватор, сообщает РИА «Восток-Медиа».

В одном из канализационных коллекторов Уссурийска обнаружили труп женщины без признаков насильственной смерти. Об этом сообщила старший помощник руководителя приморского следственного управления СК РФ Аврора Римская. Тело обнаружили в минувший вторник на улице Некрасова. Следователям удалось установить личность погибшей. Ей оказалась 49-летняя женщина без определённого места жительства. Тело обнаружил ей сожитель по коллектору. В настоящее время стражи правопорядка начали проверку по факту смерти. Они выясняют все обстоятельства произошедшего.


 

Некоторыми деталями этой печальной истории поделились очевидцы. Один из подписчиков уссурийского блогера Марка Чернослива рассказал о том, что обнаружению тела предшествовала самая настоящая спасательная операция.

«Это произошло на Некрасова, 25, за общежитием Школы педагогики ДВФУ. Под ним проходит теплотрасса, бомжи туда спускаются через люк. Три дня назад двое пьяных заползли туда и застряли», - сообщил он. Бомжей доставали из коллектора всем миром – на место прибыли спасатели, пожарные, полицейские и работники скорой помощи. В конце концов, труп женщины пришлось доставать экскаватором.

Приморские бездомные нередко находят свой конец в канализационных коллекторах. РИА «Восток-Медиа» ранее сообщало о том, что в декабре во Владивостоке обнаружили обгоревшее тело бомжа. Обугленное тело обнаружили бездомные в коллекторе на улице Новоивановской. Вполне возможно, в момент гибели погибший курил и пил спиртосодержащую жидкость – это и могло стать причиной несчастья.

 
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