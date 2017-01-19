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В Законодательном собрании отметили достижения "Приморской газеты"

В Законодательном собрании отметили достижения "Приморской газеты"
В честь дня рождения издания
полчаса назад
Общество | Приморский край
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Фото: zspk.gov.ru

Сегодня, 19 января, свой день рождения отмечает «Приморская газета» – официальное издание органов государственной власти края. Издание появилось на свет в январе 2006 года и за одиннадцать лет стало одним из лучших печатных изданий Приморья.

Председатель Законодательного Собрания Александр Ролик от имени краевых депутатов поздравил коллектив газеты:

«Сегодня вы первыми информируете своих читателей об изменениях в краевом законодательстве, о законотворческих новшествах и важнейших событиях, происходящих в органах законодательной и исполнительной власти Приморья, – говорится в поздравительной телеграмме. – Ваша газета является незаменимым изданием для руководителей органов власти и предприятий, юристов и бизнесменов, бухгалтеров и экономистов. В каждом номере «Приморской газеты» освещаются наиболее заметные политические, экономические, общественные, спортивные и культурные события края».

По мнению краевых депутатов, в «Приморской газете» всегда есть место для материалов, в которых журналисты обращают внимание на общечеловеческие ценности, на те проблемы, которые волнуют читателей. На страницах газеты приморцы могут найти ответы на любые, даже самые непростые вопросы.

Спикер краевого парламента Александр Ролик пожелал коллективу «Приморской газеты» успехов в работе над публикациями, воплощения новых идей и неослабевающего внимания читателей.

 
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