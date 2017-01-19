Приморцы продолжают попадаться в ловушки фоторадаров

За 2016 год автомобилистов оштрафовали за превышение скорости на 80 миллионов рублей

В 2016 году приморцы более 260 тысяч раз попались в объективы фоторадаров, установленных на дорогах края. Сумма штрафов, выписанных за превышение скорости, составила более 80 миллионов рублей.

Как сообщил директор департамента по координации правоохранительной деятельности Дмитрий Леонов, на сегодняшний день в Приморье действует 51 радарный комплекс «Кордон» и «Крис-С». Они установлены практически на всех краевых дорогах, а также на Золотом и Русском мостах. Ограничители скорости на этих мостах говорят о допустимом пределе 60 километров в час.

Руководитель ведомства добавил, что благодаря совместной работе краевой администрации и Управления ГИБДД УМВД России по Приморью количество аварий на дорогах снизилось за четыре года на 50%.