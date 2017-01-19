В этом году приморским подросткам предложат ещё больше работы

В 2016 центры занятости трудоустроили 10500 человек, а в 2017 планируют 11 тысяч

В течение 2016 года с помощью сотрудников служб занятости Приморского края временную работу получили 10500 приморских школьников. Большинство из них, 7700 человек, трудились в летние каникулы. В 2017 году центры занятости планируют трудоустроить уже 11 тысяч подростков.

В свободное от учёбы время многие подростки готовы подрабатывать не только на каникулах. К примеру, в 2016 году учёбу и приработок совмещали более 500 детей.

«Мы прекрасно понимаем, что, в основном, это ребята, которые нуждаются в источнике дохода. И это главный мотив. Он актуален для подростков из семей с низкими доходами. Безусловно, такие соискатели, а также дети из неблагополучных, неполных, многодетных и других категорий семей, нуждающихся в государственной поддержке, – на особом контроле у сотрудников центра», – комментирует директор департамента труда и соцразвития края Лилия Лаврентьева.

Труд подростков востребован на предприятиях общепита и торговли, на почте, у сельхозпроизводителей, на благоустройстве городов и сел, озеленении. В последние годы все больший интерес у подростков вызывает работа, связанная с благоустройством воинских захоронений. Летом из старшеклассников формируют рембригады для школ. Подросткам предлагают вполне посильный труд, за который платят зарплату и надбавку из краевого бюджета.

В прошлом году на поддержку временно работающих школьников из краевого бюджета направили более шести миллионов рублей. Еще более 22 миллионов рублей выделили муниципалитеты Приморья.

По словам вице-губернатора края Павла Серебрякова, трудоустройство через службу занятости дает контроль за соблюдением всех трудовых прав в отношении детей начиная от безопасного труда, заканчивая своевременной, в полном объеме заработной платой.