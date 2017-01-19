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На экраны выходит фильм режиссёра из Владивостока

На экраны выходит фильм режиссёра из Владивостока
Приморцы смогут оценить работу своего земляка Александра Каурых
12 минут назад
Культура | Приморский край
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Фото: filmjoker.com, kinopoisk.ru

На широкие экраны выходит фильм режиссёра из Владивостока Александра Каурых. Картину «Джокер» приморцы смогут оценить с 26 января, сообщает РИА «Восток-Медиа».

Радостную новость режиссёр сообщил на своей странице в Facebook. Над картиной он трудился вместе с продюсером Сергеем Охотиным.

«Наш фильм «Джокер» выходит на экраны страны с 26 января 2017 года. Ура! Ура! Ура! Обязательно приходите смотреть, если не видели», - обратился к подписчикам Александр Каурых.

«Джокер» - это экранизация короткой новеллы Антоши Чехонте «Женщина без предрассудков». Главный герой - Максим Салютов – на взлёте карьеры влюбляется в девушку не своего круга Лелю.Они влюбляются друг в друга, однако на пути к счастью встают родственники.

«Одних не устраивает социальное положение и происхождение жениха. Других всё устраивает, но тут оказывается, что у самого Максима завалялся «скелет в шкафу». Скелет готов выпасть на всеобщее обозрение, чему немало способствует Вольдемар - приятель юных лет Максима. Вольдемар и есть тот самый дальний родственник, вступивший на скользкий путь шантажа. Никто не знает, чем бы закончилась эта история для Максима и Лели. Однако в ход событий вмешивается Жорж - старый учитель и наставник Максима, а сам Максим, хоть и с трудом, но решается на ещё одно трудное признание», - пишется в описании к картине.

«Джокера» уже успели оценить зрители различных кинофестивалей Европы, США и России. Осенью на фестивале в Лос-Анджелесе, например, фильм взял фактически все основные призы.

Александр Каурых родом из Владивостока, однако сейчас живёт, работает и преподаёт в Москве. 


 
 
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