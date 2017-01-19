Политик Сергей Неверов рассказал, как пройдёт съезд "Единой России"

21 и 22 января в Москве состоится XVI отчётно-выборный съезд партии «Единая Россия», на котором делегаты подведут итоги работы за пятилетний период и наметят цели, задачи и план работы.

Главную оценку «Единой России»» на выборах 18 сентября поставили люди, которые, отдавая свои голоса за партию, поддержали и её программу. Именно поэтому в первый день съезда будут работать дискуссионные площадки, посвящённые реализации разделов предвыборной программы.

«На семи дискуссионных площадках вместе с нашими первичными, местными отделениями, вместе с экспертами, вместе с членами правительства России мы проанализируем: что уже удалось сделать, что предстоит сделать в краткосрочной и долгосрочной перспективе для достижения заданного результата», – рассказал журналистам секретарь Генерального совета Сергей Неверов. Названия площадок будут соответствовать разделам программы партии: «Качество государства», «Экономика роста и благосостояния», «Социальная политика», «Умная сила и культурное лидерство», «Здоровое будущее», «Быть хозяином в собственном доме», «Аграрная сверхдержава».

По окончании работы площадок об основных итогах реализации предвыборной программы и задачах на 2017 год партийцы доложат председателю партии.

В повестке съезда также избрание руководящих органов партии – Высшего и Генерального советов, председателя партии, Центральной контрольной комиссии. Перед началом пленарного заседания состоится расширенное заседание Высшего и Генерального советов с участием всех секретарей региональных отделений, которое утвердит повестку съезда.

Высший совет избирается из числа выдающихся общественных и политических деятелей, в его состав могут, в том числе, входить беспартийные, напомнил Неверов.

«Если мы говорим о губернаторском корпусе, то речь идёт о руководителях тех регионов, где уровень подготовки был высоким», – рассказал Неверов.

Что же касается Генерального совета (численный состав – 170 человек), то в основу формирования предлагается предложить те же принципы (результаты выборов). По уставу предусмотрена минимальная, в 15 %, ротация. На предстоящем съезде она коснётся порядка 50 членов Генсовета, являющихся секретарями первичных и местных отделений, а также 25 человек (это секретари региональных отделений, которые стали депутатами Госдумы и членами Совета Федерации).

«В общей сложности ротация персонального состава ГС превысит, по моим оценкам, 50 %», – заявил Неверов.

Один из принципов формирования Генсовета – представительство каждого региона (85 человек). Подбор осуществляется таким образом, чтобы каждый субъект имел своего представителя из состава секретарей всех уровней в Генеральном совете, пояснил Неверов. Это секретари региональных отделений партии (в том числе прошедших ротацию, но которые возглавляли реготделение в период избирательной кампании) тех субъектов РФ, где результат ЕР на выборах в Госдуму превысил 54,2 %; секретари местных отделений партии с лучшими результатами на выборах депутатов Государственной думы по региону среди местных отделений и секретари первичных отделений партии с лучшими результатами на выборах депутатов Государственной думы по региону среди первичных отделений, из субъектов, не входящих в первые две категории. «Также в Генсовет будут предложены депутаты Государственной думы, члены Совета Федерации из числа членов партии, задействованные в партийной работе: руководители внутрифракционных депутатских групп, координаторы партийных проектов», – сказал Неверов.

По окончании съезда состоится заседание избранного Генерального совета, где будет избран на альтернативной основе секретарь Генсовета и президиум.