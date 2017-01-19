В Находке таможенники задержали партию звуковых сигналов для иномарок

Ещё один предприниматель поплатится за предоставление в Находкинскую таможню недостоверных сведений о ввозимом товаре. На сей раз в административном правонарушении замечена новосибирская фирма.

Как рассказала журналисту РИА «Восток-Медиа» главный государственный таможенный инспектор по связям с общественностью Находкинской таможни Наталья Сабадаш, в отношении фирмы-декларанта из Новосибирска находкинские таможенники проводят следственные мероприятия. Фирма закупила в Китае 10 тонн товара — в том числе, согласно поданной декларации, газовые горелки и звуковые сигналы для автомобилей. Однако в ходе таможенного досмотра установлено, что сведения декларанта оказались неправильными. У него не было сертификата соответствия, который требует российское законодательство. Кроме невыполнения этого требования, новосибирская фирма неверно заявила наименование товара.

Сегодня 2 тысячи звуковых сигналов для автомобилей находкинские таможенники изъяли до завершения следственных мероприятий. По итогам проверок сибирскую компанию ждут суд, конфискация товара и штраф до трёхсот тысяч рублей.

Ранее в подобную историю попадала уссурийская компания, пытавшаяся ввезти незадекларированную сантехнику. Кроме того, находкинские таможенники регулярно проявляют бдительность, преграждая путь контрабандному алкоголю, ввозимому моряками.