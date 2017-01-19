В артёмовской школе наладят отопительную систему

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Муниципалитет занялся этим после жалоб учеников на холод в помещениях
|Фото: centr.kr.ua
Краевой департамент по жилищно-коммунальному хозяйству и топливным ресурсам отреагировал на жалобы тех, кто учится и работает в артёмовской школе № 35 – там в январе очень плохо работало отопление, ученики мёрзли. Проверка установила, что дело было не в котельной, а в отопительной системе самой школы.
«На котельной температурный режим соответствует норме, в наличии и необходимый запас топлива. Причина недостаточной температуры в классах школы Артёма – некачественная работа системы отопления самого здания», – сообщили сотрудники департамента.
Из краевой администрации в мэрию Артёма направили поручение срочно заняться наладкой, а при необходимости - ремонтом внутридомовой системы отопления. Муниципалитет уже направил в школу ремонтную бригаду. Контролировать ситуацию продолжит краевой департамент ЖКХ, а также руководитель штаба по прохождению отопительного сезона, вице-губернатор Евгений Вишняков.
Счас наладят. . А как же! В больнице Артёма "наладили" жара, не продохнуть. Окна приходится открывать. Заставь дурака богу молиться. . . Похоже, тепловики мстят таким образом.