Находкинский водитель угодил в аварию из-за сердечного приступа

Этим утром в Находке случилось трагическое автотранспортное происшествие, сообщает РИА «Восток-Медиа». Мужчине стало плохо за рулём автомобиля, и в результате он сбил человека.

Находкинское утро началось сегодня с печального происшествия. В окрестностях дома по адресу: Нахимовская, 29 (район «Сорокени-Заводской») в ДТП угодил водитель автомобиля Mazda MPV. Как сообщает nhk_off, у мужчины случился сердечный приступ. В результате он резко нажал на педаль газа и сбил молодого парня. Автомобиль закончил свой путь в сугробе. Как сообщают очевидцы происшествия, водитель «Мазды» скончался. Сбитый пешеход отделался синяками. Именно он вызвал на место происшествия скорую помощь и полицейских. От помощи врачей парень отказался. Так что в официальной сводке никакой информации о сбитом пешеходе не значится.





Подобные происшествия довольно часто фиксируются в Приморье. РИА «Восток-Медиа» ранее писало о находкинском пенсионере, который скончался за рулём своего авто. А летом 2016 года плохо стало водителю приморского междугороднего автобуса. Он потерял сознание за рулём, и транспорт лишился управления. Ситуацию спас один из пассажиров, который выкрутил руль машины. Через некоторое время на место происшествия прибыла скорая помощь. Медикам удалось откачать водителя.