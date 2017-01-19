В Приморье произошёл крупный разлив мазута

В акватории морского порта Находки произошёл разлив мазута. На данный момент специалисты почти завершили ликвидационные мероприятия, сообщает РИА «Восток-Медиа».

По информации морской спасательной службы Росморречфлота, сотрудники причала 43 ЗАО «Восточные ворота» обнаружили мазутное пятно размером 20 на 20 метров вечером во вторник, 17 января.

Для локализации и ликвидации загрязнения на место прибыли аварийно-спасательное подразделение и два судна - ВРД-1409 и «Светломор–3» для обколки льда.

Как корреспонденту РИА «Восток-Медиа» рассказал замдиректора по аварийно-спасательной работе приморского филиала Росморречфлота Владимир Щукин, разлив произошёл прямо у берега, вероятнее всего, выброс случился из расположенного рядом городского коллектора.

«Работы по ликвидации начались 17 января и закончились вчера вечером. Сегодня специалисты ещё проведут мониторинг места аварии, проверят обстановку, проследят, чтобы не осталось загрязнений. Вчера вечером рабочие заканчивали в сумерки и по темноте могли проглядеть остатки мазута. Угрозы окружающей среде нет», - пояснил собеседник агентства.

Он также отметил, что в соответствии с Водным кодексом за акваторию возле причала отвечает оператор причала (то есть ЗАО «Восточные ворота»). Именно он, уточнил Щукин, должен следить и своевременно реагировать на обстановку в акватории.

«Вероятнее всего, стоял лёд, и разлив просто не было видно. Потом какое-нибудь судно швартовалось и обкололо лёд – загрязнения всплыли», - предполагает замдиректора по аварийно-спасательной работе приморского филиала Росморречфлота.















