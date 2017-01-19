Четыре крупные пробки зафиксированы на дорогах Владивостока

Самый долгий затор собрался на дороге от Луговой до Снеговой

Этим утром дороги Владивостока оказались загружены всего на 4 балла, сообщает РИА «Восток-Медиа». На городских магистралях собралось всего четыре значительных пробки.

Самая мощная пробка собралась на Светланской улице. Небольшой 6-балльный затор от Луговой до остановки «Дальзавод» наблюдался в течение двух часов.

Ещё одна серьёзная пробка собралась на проспекте Красного Знамени в направлении издательства «Дальпресс». 6-балльный затор от улицы Толстого до кольца инструментального завода продержался полтора часа.

Чуть меньше загружены были Народный и Океанский проспекты – на пять баллов. Однако пробка от остановки «Педучилище» до издательства «Дальпресс» сохранялась гораздо дольше – два часа.

Самая долгая утренняя пробка собралась на дороге от Луговой до Снеговой. Перегруженный трафик на Стрелочной и Деревенской улицах сохранялся 2 часа 10 минут.

А вот на проспекте 100-летия Владивостока сегодня было свободно. Загруженность магистрали в сторону центра составила 5 баллов – это на 2 балла меньше обычного. В обратном направлении также наблюдался разгруженный трафик. Как сообщает сервис «Яндекс.Пробки», плотность движения в сторону парка Победы составила всего два балла – вместо обычных пяти.

Свободно было и на Русской улице. Плотность движения в сторону Выселковой там составила всего 3 балла.