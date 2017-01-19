Половина приморских выпускников написали сочинения о разуме и чувствах

В Приморье обработали результаты итоговых сочинений одиннадцатиклассников, которое является необходимым условием допуска к государственным экзаменам. Само сочинение 8769 школьников написали 7 декабря. Ещё 369 человек вместо сочинения написали изложение. Это дети с ограниченными возможностями здоровья и граждане, находящиеся в учебно-воспитательных учреждениях закрытого типа. В итоге допуск к ЕГЭ получили 8 889 выпускников школ Приморья.

Как сообщили специалисты департамента образования и науки, старшеклассникам на выбор предлагалось 5 тем: «Что в большей степени управляет человеком: разум или чувства?»; «Когда возникает выбор между честью и бесчестием?»; «Какую победу вы бы назвали самой трудной для человека?»; «Хорош ли жизненный принцип – действовать методом проб и ошибок?»; «Согласны ли вы с утверждением философа Цицерона, что для сохранения дружбы порой приходится сносить и обиды?».

По словам сотрудников краевого департамента, безусловным лидером стала тема рассуждения о разуме и чувствах – её выбрали примерно 50 % писавших сочинения. Второй по популярности стала тема выбора между честью и бесчестием, об этом написали 18 % участников.

Проверяли сочинения и изложения специальные комиссии, созданные на муниципальном и региональном уровне. Оценивались работы по пяти критериям: соответствие теме, аргументация и привлечение литературного материала, композиция, качество речи, грамотность.

Те, кто получил «незачёт», могут повторно написать сочинение, но не более двух раз и только в определённые сроки: 1 февраля и 3 мая 2017 года.