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Новый самолёт DHC-6 Twin Otter для Приморья прибыл во Владивосток

Новый самолёт DHC-6 Twin Otter для Приморья прибыл во Владивосток
Презентация состоится в начале следующей недели
22 минуты назад
Транспорт | Приморский край
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Фото: РИА "Восток-Медиа" - Вадим Луковенков

Сегодня, несколько десятков минут назад в международном аэропорту Владивостока приземлился долгожданный гость – самолёт DHC-6 Twin Otter 400. Воздушное судно, как и двух его однотипных «братьев», планируется использовать по программе внутренних краевых линий, сообщает РИА «Восток-Медиа» с места событий.

Ранее предприятие «Пластун-Авиа» и АО «Сбербанк Лизинг» заключили соглашение лизинга на приобретение DHC-6 Twin Otter 400. Его раскрасили в ливрею авиакомпании «Аврора». Договор лизинга заключён на пять лет, по истечении которых воздушное судно перейдёт в собственность авиакомпании.

По информации агентства, самолёт проделал трансконтинентальный перелёт из Швейцарии через западную часть России, Омск, Красноярск, Тынду и Хабаровск. С конца января власти Приморского края намерены отправить данное воздушное судно на обслуживание внутрикраевых маршрутов, в том числе, чтобы увеличить частоту рейсов.

Два аналогичных лайнера приобретались в 2014-м на средства краевого бюджета в рамках госпрограммы «Развитие транспортного комплекса в Приморье на 2013-2021 годы» при финансовом участии Фонда развития Дальнего Востока.

Официальная презентация новичка пройдёт в начале следующей неделе в международном аэропорту Владивостока.


 

 

 
 
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Комментарии
  • прохожий  (16 минут назад)

    Молодцы, быстро новость подали



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