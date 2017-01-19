Новый самолёт DHC-6 Twin Otter для Приморья прибыл во Владивосток

Сегодня, несколько десятков минут назад в международном аэропорту Владивостока приземлился долгожданный гость – самолёт DHC-6 Twin Otter 400. Воздушное судно, как и двух его однотипных «братьев», планируется использовать по программе внутренних краевых линий, сообщает РИА «Восток-Медиа» с места событий.

Ранее предприятие «Пластун-Авиа» и АО «Сбербанк Лизинг» заключили соглашение лизинга на приобретение DHC-6 Twin Otter 400. Его раскрасили в ливрею авиакомпании «Аврора». Договор лизинга заключён на пять лет, по истечении которых воздушное судно перейдёт в собственность авиакомпании.

По информации агентства, самолёт проделал трансконтинентальный перелёт из Швейцарии через западную часть России, Омск, Красноярск, Тынду и Хабаровск. С конца января власти Приморского края намерены отправить данное воздушное судно на обслуживание внутрикраевых маршрутов, в том числе, чтобы увеличить частоту рейсов.

Два аналогичных лайнера приобретались в 2014-м на средства краевого бюджета в рамках госпрограммы «Развитие транспортного комплекса в Приморье на 2013-2021 годы» при финансовом участии Фонда развития Дальнего Востока.

Официальная презентация новичка пройдёт в начале следующей неделе в международном аэропорту Владивостока.











