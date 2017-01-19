Житель Владивостока пострадал в сильном пожаре

В пригороде Приморья произошёл сильный пожар, сообщает РИА «Восток-Медиа». Пламя охватило двухэтажный деревянный дом. В огне пострадал один человек.

Этой ночью в пригороде Владивостока произошёл сильный пожар. В 00:52 пламя вспыхнуло в доме на Аренского, 16, расположенном недалеко от автобусной остановки «Дом ветеранов» на Седанке. По информации автомобильного сообщества dps_vl, пламя в считаные минуты охватило двухэтажное деревянное здание. Как сообщает пресс-служба главного управления МЧС, уже через десять минут на место подъехали пожарные расчёты. Однако очевидцы утверждают, что они прибыли на место лишь спустя двадцать минут.

В доме в момент пожара находились два человека – мужчина и женщина. Информация очевидцев расходится. По одной версии, мужчина успел выбежать, а его дама осталась заблокирована в горящем доме. Из дома её вытащили соседи погорельцев. По другой версии, первой спаслась как раз женщина, а мужчина остался в горящем здании. Он получил сильные ожоги. В МЧС пролить свет на эту ситуацию не смогли. Согласно официальной информации, при пожаре действительно пострадал один человек. Однако кто это был – неизвестно. На ликвидацию пожара у огнеборцев ушло несколько часов. В два часа ночи им удалось локализовать возгорание, а в 3:47 – полностью потушить. Площадь пожара составила 200 квадратных метров. Причины инцидента предстоит выяснить специалистам.





Весь январь в Приморье происходят пожары – серьёзные и не очень. РИА «Восток-Медиа» ранее сообщало о том, что во вторник во Владивостоке произошёл пожар в доме на проспекте Красного Знамени, 133/4. Там загорелись две квартиры. Ещё один инцидент произошёл в заброшенном роддоме на улице Пушкинской.