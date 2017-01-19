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Стало известно, когда пройдёт юбилейный Pacific Meridian

Стало известно, когда пройдёт юбилейный Pacific Meridian
Приём заявок на участие в конкурсной программе стартовал
полчаса назад
Культура | Приморский край
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Фото: РИА "Восток-Медиа"

Организаторы международного фестиваля «Меридианы Тихого» объявили дату проведения главного кинособытия региона в этом году. Юбилейный Pacific Meridian пройдёт с 9 по 15 сентября, сообщает РИА «Восток-Медиа».

В 2017 году «Меридианы Тихого» отметят своё пятнадцатилетие. По информации на официальном сайте фестиваля, уже начался приём заявок на участие в основной конкурсной программе полного и короткого метра (до 30 минут).

В прошлом году кинопоказы и мероприятия Pacific Meridian посетило больше 30 000 зрителей. Отборщики кинофестиваля посмотрели 1200 фильмов. Ежегодно количество поступающих заявок увеличивается, однако только 20 фильмов жюри выберет для конкурсной программы и представит на суд профессионального жюри и зрителей.

Главный приз за лучший полнометражный фильм XIV международного кинофестиваля «Меридианы Тихого» во Владивостоке получила картина китайского режиссёра Ханьи Чжан «Жизнь после жизни». Почётную награду победителю вручил председатель жюри, кинорежиссёр, сценарист, продюсер, народный артист России Владимир Хотиненко.

 
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