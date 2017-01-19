Депутат Юрий Корсаков пополнил команду руководителей ЕР в Приморье

Президиум регионального политсовета «Единой России» утвердил депутата Законодательного собрания Юрия Корсакова на роль заместителя секретаря приморского отделения партии по проектной деятельности. Его кандидатура была согласована с Центральным комитетом ЕР, в обязанности нового зама, как уже сообщалось ранее, вменяется кураторство партийных проектов на территории Приморского края.

В следующем году в Приморском крае «Единая Россия» планирует запустить четыре новых проекта по благоустройству общественных пространств, ремонту домов культуры, поддержке театров малых городов. Это проекты «Местный дом культуры», «Парки малых городов», «Театры малых городов» и «Наш двор». Партийцы собираются продолжить работу и по уже имеющимся 13 проектам, в числе которых – «Крепкая семья», «Качество жизнь (Здоровье)», «Историческая память», «России важен каждый ребёнок», «Детский спорт», «Народный контроль».

Всего же у секретаря ПРО «Единой России» Валентина Шуматова на данный момент шесть заместителей, включая Корсакова: первый зам Андрей Брик, Ольга Забелина, Александр Костенко, Дмитрий Новиков и Елена Новицкая. Каждый из них отвечает за своё направление. Брику поручено курировать партийное строительство, это направление раньше возглавлял Юрий Попов. Ольга Забелина, как руководитель Общественной приёмной Дмитрия Медведева, отвечает за работу с гражданами в Приморье. Александру Костенко доверено курировать работу с фракциями. Дмитрий Новиков ведёт агитационно-пропагандистскую деятельность. Председателю думы города Владивостока Елене Новицкой поручено отвечать за работу партии в столице Приморья.