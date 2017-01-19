Программу патриотических мероприятий в Приморье разработают к июлю

В Приморье начали разрабатывать государственную краевую программу патриотического воспитания, мероприятия которой рассчитаны до 2020 года. Основную концепцию документа накануне в ходе совещания обсудили представители краевых департаментов под руководством вице-губернатора Игоря Степаненко.

Как отметил Игорь Степаненко, программа по патриотическому воспитанию не должна быть формальной. Она должна соответствовать современным реалиям и ориентироваться на разные слои населения.

«Патриотическое воспитание подрастающего поколения – одна из приоритетных задач. Мы и создаем новую госпрограмму для того, чтобы сделать эту работу более системной, эффективной и целенаправленной», – отметил он.

Заместитель главы региона подчеркнул, что по поручению Губернатора документ должен быть готов к 1 июля 2017 года.

Как отметил директор департамента госпрограмм Приморья Игорь Ватулин, прежде чем документ будет принят, он должен пройти несколько этапов согласования. Сначала проект программы должны рассмотреть и принять общественные экспертные советы, затем – депутаты Законодательного Собрания края.

По мнению губернатора Приморья Владимира Миклушевского главная цель патриотического воспитания – сплотить всех жителей, независимо от их социального положения и возраста. Губернатор подчеркнул, что главным исполнителем краевой госпрограммы будет департамент внутренней политики, соисполнителями – другие департаменты совместно с профильными общественными объединениями, религиозными организациями, ТОФ, территориальными органами МВД, Пенсионного фонда, военным комиссариатом, муниципальными образованиями.