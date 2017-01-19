13 школ и садиков пострадавших сёл Приморья получили новые окна

Новые окна устанавливают в школах и детских садах Приморья, пострадавших от тайфуна «Лайонрок» в сентябре 2016 года. Компании-подрядчики, определенные по итогам проведённого партией «Единая Россия» конкурса – «Окна Эталон», «Еврострой Альянс» и «Хоттей» – приступили к монтажным работам в 13 общеобразовательных учреждениях в Лазовском, Кавалеровском, Красноармейском, Тернейском и Чугуевском районах, Дальнегорском городском округе Приморья.

Данная акция стала возможна благодаря помощи, оказанной краю благотворителями. 2 сентября партийцы объявили о сборе средств для оказания помощи затопленным населённым пунктам. На призыв откликнулись регионы Дальнего Востока, Сибири и Забайкалья, помощь начала поступать от крупных организаций, региональных властей и рядовых граждан. На специальный счёт партнёра партии – общественного благотворительного фонда «Мама» поступило порядка 12 миллионов рублей.

Региональный политсовет партии решил направить благотворительные средства на восстановление социальной инфраструктуры в пострадавших от наводнения районах края. Партийцы определили объекты помощи и фронт предстоящих работ:

в Дальнегорском городском округе – СОШ № 3 (село Рудная Пристань), СОШ № 16 (село Краснореченский), СОШ № 7 и детский сад № 7 (село Каменка);

в Кавалеровском районе – СОШ № 16 (село Зеркальное), МБОУ СОШ села Устиновка;

в Красноармейском районе – МДОУ № 16;

в Лазовском районе – МБО СОШ в села Беневское;

в Лесозаводском городском округе – центр для несовершеннолетних «Жемчужина»;

в Тернейском районе – МКОУ СОШ села Агзу.

На настоящий момент работы по остеклению завершены в школах села Рудная Пристань и Мельничном.

Предварительно региональный исполком партии в декабре 2016 года провёл работу по согласованию сметы с подрядчиками и уточнил все организационные вопросы. Компании, отобранные для установки окон в учебных учреждениях края, обладают собственным производством (это условие было объявлено необходимым для участников конкурса), имеют хорошую репутацию на рынке предоставления услуг.















