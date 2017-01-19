Умеренно морозная погода установилась в Приморье на Крещение. Предстоящие выходные будут холодными и ветреными, сообщает РИА «Восток-Медиа».

В четверг, 19 января, погоду в Приморье определяет поле пониженного атмосферного давления. В отдельных районах пройдёт небольшой снег. При северном и северо-западном умеренном ветре температура воздуха составит от -2 до -13 градусов.

В краевом центре сегодня осадков не ожидается. Во Владивостоке на Крещение установится морозная температура воздуха от -7 до -9 градусов.

Между тем, уверяют синоптики, период относительно тёплой погоды окончательно закончится - предстоящие выходные в Приморье будут холодными и ветреными.

В субботу, 21 января, осадков в Приморье не ожидается. Воздух ночью выхолодится до −17…−25 градусов, в центральных районах до −32. Днём температурный фон составит −9…−16 градусов, на юго-востоке края −1…−7. В континентальных районах сохранится умеренный, а на побережье сильный ветер, только увеличивающий ощущение холода.

В воскресенье, 22 января, погоду определит высотный циклонический вихрь, смещающийся с запада. В отдельных районах Приморья пройдёт небольшой и умеренный снег. Облачность уменьшит ночное выхолаживание, и температурный фон повысится на 2–5 градусов. На побережье сохранится сильный ветер.