На Крещение приморцы устремились смывать грехи

В ночь с 18 на 19 января, жители и гости приморской столицы устремились к купелям, оборудованным на территории города и за его пределами. Ожидаемо, самым посещаемым на Крещение стал прорубь на льду Амурского залива, в районе станции Санаторная. Окунуться в единственную официальную городскую иордань собралось довольно много желающих. Чуть менее популярными оказались места омовения на Патрокле, острове Русском и Сахарном ключе.

Оборудованный деревянным ограждением и освящённый прорубь, рядом с парком имени Лазо на Санаторной, в этом году стал главной купелью Владивостока. Поэтому большинство верующих поспешили именно сюда. Если около полуночи очередь из желающих окунуться была не большой, то к часу людей оказалось настолько много, что некоторые попросту разворачивались и уезжали. Сам процесс купания проходит под присмотром спасателей. Также неподалеку дежурят полицейские, препятствующие выезду автомобилей на лёд. Переодеться и оставить вещи можно в тёплых палатках, установленных рядом с иорданью.





Очередь из желающих очиститься от грехов выстроилась и на льду озера на территории санатория Сахарный ключ. Здесь для гостей прорубили купель глубиной около трёх метров. Прорубь украсили иллюминацией, а для комфорта отдыхающих установили большую военную палатку с мощной тепловой пушкой. За отдельную плату верующие могут подкрепиться горячим чаем и пирожками. На случай чрезвычайного происшествия организовано дежурство медиков санатория.





Примечательно, что большинство приморцев приезжают к купелям семьями или большими компаниями. Зачастую друзья и родные выступают в качестве группы поддержки. Далеко не все "ныряльщики" полны уверенности перед заходом в ледяную воду. "Чем ближе очередь, тем страшнее" – констатировал один из горожан. Однако большинство из опрошенных респондентов поделились, что готовы окунуться снова и повторить обряд в следующем году. По словам участников купания, после погружения практически не чувствуется холод.





РИА "Восток-Медиа" ранее сообщало, что на территории Приморского края оборудовано порядка 27 купелей. Специалисты напоминают, что к погружению в зимнее время нужно подходить с осторожностью, так как это является стрессом для организма. Перед подобной процедурой желательно проконсультироваться с врачом и заранее заняться моржеванием.







































