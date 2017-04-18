В музее ВГУЭС открылась выставка "Юная фотомодель"

Музейно-выставочный комплекс ВГУЭС накануне открыл новую фотовыставку, которая стала частью начавшейся Тихоокеанской недели моды. «Юная фотомодель» - не просто выставка, а конкурс, на который желающие присылали заявки. Всего, по словам организаторов, было подано более 120 заявок в трёх возрастных номинациях: 4 - 6 лет, 7 - 9 лет, 10 - 12 лет и 13 - 16 лет. Конкурсанты со всего Приморского края уже имеют опыт выходов на подиум в качестве моделей. Комиссия отобрала 70 финалистов – и с ними работали фотографы-мастера: Александр Борисенко, Клавдия Литвиненко, Елена Рублёва.

Выставка продлится ровно неделю – а 18 апреля жюри под председательством опытного преподавателя фотографии Елены Мельниковой наградит победителей.

«Настоящая модель – это не только красивое лицо, грация и харизма. Настоящая модель выступает в некотором роде соавтором дизайнера или фотографа – это совместный творческий труд. Я желаю всем успеха и хочу, чтобы этот конкурс стал достойным стартом в вашей профессиональной деятельности», - сказала на открытии фотовыставки ректор ВГУЭС Татьяна Терентьева.

Ранее РИА «Восток-Медиа» сообщало, что ещё одним мероприятием Тихоокеанской недели моды стал конкурс юных дизайнеров «Мода без границ», в котором свои таланты в области дизайна костюма показали ученицы 40 приморских школ.