Суд отказался ужесточать наказание для Нонны Лепёхиной

Нонне Лепёхиной – виновнице громкой аварии в центре Владивостока – не стали ужесточать наказание. Потерпевшей стороне суд отказал в удовлетворении апелляции, сообщает РИА «Восток-Медиа».

Сегодня в Приморском краевом суде рассмотрели апелляционную жалобу по делу Нонны Лепёхиной. В июле прошлого года 20-летняя обвиняемая сбила молодую пару – Дмитрия Чадова и Ксению Казачёнок на пешеходном переходе в центре приморской столицы. 3 марта 2017 года Фрунзенский суд приговорил девушку к четырём годам колонии-поселения. Суд посчитал, что отбывать наказание она должна в колонии-поселении прежде всего потому, что в её преступлении не было умысла – Чадова и Казачёнок автоледи сбила по неосторожности.

С приговором не согласились родственники погибшей Ксении. Брат девушки попросил суд дать Лепёхиной максимальный срок – 7 лет лишения свободы. Ещё одно его требование – обвиняемая должна отбывать наказание в колонии общего режима. Брат Ксении Казачёнок считает, что преступление Лепёхиной имеет большую общественную опасность. Однако апелляционная инстанция решила, что приговор подсудимой вынесен в строгом соответствии с уголовным кодексом. Обжаловать вердикт судьи потерпевшим не удалось.