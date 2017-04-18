Владивосток примет туристов из 18 стран с электронной визой

Электронные визы для туристов, въезжающих в свободный порт Владивостока, осенью станут реальностью в отношении приезжих из 18 стран. Перечень подписал премьер-министр России Дмитрий Медведев. Речь идёт о таких странах, как Алжир, Бахрейн, Бруней, Индия, Иран, Катар, Китай, Северная Корея, Кувейт, Марокко, Мексика, Объединенные Арабские Эмираты, Оман, Саудовская Аравия, Сингапур, Тунис, Турция и Япония.

Жители этих стран смогут получить визу, которая будет действовать в течение 30 дней с момента оформления, срок визита при этом может достигать восьми суток. Для получения визы нужно будет заполнить анкету на специальном сайте, который пока не готов. Там же можно будет следить за историей запроса.

«Каждое заявление должны рассмотреть в течение четырех дней. В случае положительного ответа визу иностранным гражданам будут проставлять прямо на границе. Причем консульского сбора не будет, то есть услуга для гостей свободного порта Владивосток будет совершенно бесплатной», – уточнили сотрудники Министерства по развитию Дальнего Востока. По их словам, упрощенный визовый режим начнет действовать уже к началу третьего Восточного экономического форума, который пройдет 6-7 сентября

Иностранцы смогут прибыть в Приморский край через пять пунктов пропуска: Краскино, Пограничный, Турий Рог, Морвокзал Владивостока и международный аэропорт Кневичи. В первую очередь планируют открыть последние два.

Разработка сайта, через который можно будет оформить электронную визу, остаётся компетенцией МИДа России. Минкомсвязи тем временем должно разработать алгоритм оперативной передачи информации с сайта на пункты пропуска и доработать соответствующие каналы связи государственной системы миграционного и регистрационного учета. Минтранс и погранслужба ФСБ России должны оборудовать пункты пропуска необходимыми техническими устройствами.