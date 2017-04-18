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Бывшему спикеру думы Находки Михаилу Пилипенко удалось избежать суда

Бывшему спикеру думы Находки Михаилу Пилипенко удалось избежать суда
Уголовное дело против него так и не возбудили
только что
Происшествия | Приморский край
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Фото: vladivostok-news.net

Бывший председатель Находкинской думы Михаил Пилипенко избежал уголовного преследования. Краевой суд отказался возбуждать дело против бывшего депутата, сообщает РИА «Восток-Медиа». 

Приморский краевой суд отказался возбуждать уголовное дело против бывшего спикера городской думы Находки Михаила Пилипенко. Об этом корреспонденту агентства сообщила пресс-секретарь Виктория Ковалёва. Апелляцию по уголовному делу Михаила Пилипенко подали представители следствия. Они настаивали на том, чтобы против влиятельного думца всё-таки возбудили уголовное дело. Апелляционная комиссия не согласилась с требованиями прокуратуры. Судья пришёл к выводу, что никаких оснований для уголовного преследования Михаила Пилипенко нет.

РИА «Восток-Медиа» ранее сообщало о том, что Михаила Пилипенко и чиновника мэрии Александра Белова задержали весной 2016 года.  По версии следствия, депутат вместе со своим предполагаемым сообщником летом 2015 года незаконно выдал двум строительным компаниям разрешительные документы. Имея эти бумаги, предприниматели могли использовать земельные участки для складирования грунта. Однако выдача подобных разрешений не входила в круг должностных полномочий Пилипенко – это мог делать только мэр города. В результате бюджет городского округа недополучил 4,5 миллиона рублей. В феврале суд закрыл уголовное дело – Пилипенко отделался лишь штрафом. Однако прокуратура до последнего пыталась посадить экс-депутата за решётку.

 
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