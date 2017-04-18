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Пасхальная перестрелка во Владивостоке вылилась в уголовное дело

Пасхальная перестрелка во Владивостоке вылилась в уголовное дело
Дебошира обвиняют в хулиганстве
полчаса назад
Происшествия | Приморский край
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Фото: РИА "Восток-Медиа"

Пасхальная перестрелка в Приморье вылилась в уголовное дело. Мужчина, стрелявший на улице Крыгина 16 апреля, обвиняется в хулиганстве, сообщает РИА «Восток-Медиа».

По информации следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Приморскому краю, 50-летний мужчина стал фигурантом уголовного дела по 2 части 213 статьи Уголовного кодекса – «Хулиганство».

«Гражданин беспричинно произвёл не менее трёх выстрелов из ружья из окна подъезда и оказал сопротивление сотрудникам полиции. Расследование уголовного дела продолжается», - отметила старший помощник руководителя следственного управления, подполковник юстиции Аврора Римская.

Ранее РИА «Восток-Медиа» писало о том, что Пасха во Владивостоке началась с перестрелки. События развернулись в доме № 34 на улице Крыгина. В пьяном угаре мужчина напал на свою жену с ножом. По словам очевидцев, приехавшим около 7 утра медикам пришлось занять оборону. Пьяный дебошир стал угрожать медикам ружьём. Затем к дому потянулись силовики. Нарушителя общественного порядка удалось задержать, когда у него кончились патроны. В этот же день следователи начали доследственную проверку. 

 
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Комментарии
  • citizen  (7 минут назад)

    ворошиловский стрелок



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